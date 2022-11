DER executa obras de rebaixamento de morro na RO-133, no distrito de Rondominas

Está em execução a obra de rebaixamento de morro, no trecho da Rodovia-133 até o quilometro 5, na rodovia-135, chegando ao distrito de Rondominas. A Ação é executada pela 3ª Residência Regional de Ouro Preto do Oeste do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, com recursos do Governo do Estado de Rondônia.

De acordo com o residente da 3ª Residência Regional de Ouro Preto, Luiz Pereira de Souza, as obras na região são de extrema importância à trafegabilidade e segurança, por se tratar de uma área que tem uma plantação de soja muito grande, a circulação de gado de corte na rodovia frequentemente, e também, a preocupação com usuários que precisam circular constantemente por ela. “Toda a equipe da residência de Ouro Preto tem trabalhado para garantir essas melhorias em nossas rodovias”, comentou.

Segundo o diretor- geral do DER, Éder André Fernandes Dias, as rodovias 133 e 135 são de grande trafegabilidade no Estado, “a missão do DER é manter a qualidade das nossas estradas rondonienses, garantido a segurança de todos aqueles que necessitam, seja para o transporte de alimentos, seja para o abastecimento e transportes de insumos a diversos setores necessários para o desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou o diretor.

Fonte: Governo RO