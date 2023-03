DER executa obras na RO-459 na região do município de Alto Paraíso

Exercícios de ginástica laboral, alongamento e relaxamento foram conduzidos pela equipe de fisioterapia do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, durante atividade em alusão ao Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos – LER e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – Dort.

O evento foi organizado pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador – Nusat, em 18 setores da unidade, e contou com a participação de mais de 130 profissionais. “As medidas preventivas de proteção às doenças que prejudicam nossos servidores são nossa prioridade, empenhamos o papel de cuidado, atenção e valorização”, afirmou a enfermeira do Núcleo, Fernanda Cardoso.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do cuidado com os servidores. “Os profissionais são nossa força de trabalho, e em especial os da saúde, que são responsáveis pelo cuidado direto com a nossa população. É essencial garantir que estejam bem física e emocionalmente”, destacou.

O setor de saúde do trabalhador é responsável por ações educativas, campanhas de saúde, como Outubro Rosa, Novembro Azul, promoção do bem-estar no ambiente de trabalho e controle dos atestados de saúde ocupacional – ASO.

Fonte: Governo RO