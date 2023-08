DER executa obras simultaneamente em cinco frentes de trabalho em Ji-Paraná

O Governo de Rondônia trabalha em cinco frentes de serviço em Ji-Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER. Entre os serviços executados pela 8ª Residência Regional e Usina de Asfalto da Autarquia, localizadas no município, o DER avança nas obras de recuperação das rodovias RO-135, RO-472 e Linha do Km 09, além da restauração do trecho da RO-133 e recuperação de pavimento urbano no percurso onde está sendo implantada a rede de coleta de esgoto, nas ruas de Ji-Paraná.

De acordo com o titular da 8ª Residência Regional do DER, Klayson Furtado, os serviços vêm seguindo o cronograma estabelecido no Plano Anual de Trabalho. “Nossas equipes já executaram a recuperação de mais de 50% da malha viária não pavimentada sob responsabilidade do Governo Estadual, nos municípios de Ji-Paraná e Presidente Médici. Antes do período de chuva iniciar, todas as vias já estarão preparadas para enfrentar o inverno amazônico”, explicou.

Já o gerente da Usina de Asfalto do DER em Ji-Paraná, Odairo Berguer destacou que, na malha viária estadual pavimentada, o foco está na reestruturação de um trecho em torno de 40 quilômetros da RO-133, num trabalho conjunto à 8ª Residência Regional, a quem coube a responsabilidade de trabalhar na base e sub-base da via. “Entre a área urbana de Ji-Paraná e o distrito de Nova Colina existe um fluxo intenso de veículos, em grande parte para escoamento da produção agropecuária local, além da própria população em deslocamento. Daí a importância desse trabalho de recuperação e melhoria da RO-133”, enfatizou.

O DER, simultaneamente com a Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – Seosp, também está trabalhando na recuperação asfáltica nas ruas de Ji-Paraná, que estão recebendo a instalação da rede de coleta de esgoto, obra fundamental para a melhoria das condições de saneamento básico urbano. Ao todo, será instalada uma rede de mais de 300 quilômetros de tubulação de coleta de esgoto, além da construção de Estação de Tratamento.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes destacou o trabalho executado em conjunto à Seosp na recuperação asfáltica urbana, em Ji-Paraná. “Unindo esforços, os transtornos causados pelas obras que em si sempre causam a rotina das pessoas, o Governo Estadual está mitigando esse problema, trabalhando de forma célere e eficiente na recomposição de pavimento das ruas por onde está sendo implantada a rede de esgotamento sanitário na cidade”, explicou.

Fernandes reforçou ainda quanto à importância das intervenções na infraestrutura rodoviária estadual, destacando que as ações de recuperação, manutenção e melhoria permitem mais conforto e segurança aos usuários das rodovias, além da melhora logística, facilitando o transporte de cargas e contribuindo ao desenvolvimento econômico de Rondônia. O Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte possui 16 Residências Regionais e cinco Usinas de Asfalto, que são responsáveis pela recuperação, manutenção e melhoria infraestrutural em cerca de 6000 quilômetros de rodovias com e sem pavimentação, em todos os 52 municípios de Rondônia.

Fonte: Governo RO