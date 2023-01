DER executa serviço de patrolamento na RO-459 entre Alto Paraíso e Bom Futuro

Dando prosseguimento ao plano de retomada de modernização do Sistema de Abastecimento de Água, com a finalidade de melhorar e ampliar o serviço de distribuição de água à população rondoniense, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd iniciou a entrega de kits cavaletes e materiais hidráulicos às unidades operacionais da Companhia, em todo Estado.

Nesta etapa, equipes da Caerd orientam as empresa sobre a instalação dos equipamentos adquiridos. Na primeira quinzena de janeiro, kits cavaletes e materiais hidráulicos foram entregues aos gerentes das unidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A distribuição nas duas cidades foi supervisionada pelo gestor da Coordenação de Gestão Comercial e de Negócios – CGCN, Walmir Brito.

Walmir Brito comenta que o Programa de Padronização de Ligações de água tem um grande benefício, tanto para a população quanto à Caerd. A substituição de cavaletes e medidores com mais de dez anos de uso, por aparelhos mais modernos e com durabilidade.

“Por serem medidores antigos, nossas equipes operacionais orientam os clientes sobre o desperdício de água, levando-os a fazer a manutenção interna nas instalações hidráulicas, para evitar a elevação do consumo. Isso vai garantir a melhoria na parte operacional, contemplando maior pressurização nas redes de distribuição de água onde essas atividades foram feitas”, ressaltou o coordenador.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que os equipamentos foram adquiridos com recursos do Poder Executivo, liberados em 2022 à Caerd, no valor de R$ 20 milhões. “O recurso repassado pelo Governo de Rondônia à Companhia faz parte do conjunto de ações desenvolvidas entre o Executivo Estadual e a Companhia para garantir maior segurança na distribuição de água potável à população rondoniense”, declarou.

Os municípios de Monte Negro, Machadinho do Oeste, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Nova União, Teixeirópolis, Urupá, Espigão do Oeste, São Felipe, Novo Horizonte, Santa Luzia, Presidente Médici, Mirante da Serra, Ji-Paraná e Parecis, também foram contemplados com os kits cavaletes padronizados para medição de água.

Segundo o gestor da Diretoria Administrativa Financeira – DAF, Messias Maia, “no ato da entrega, nossos colaboradores são orientados quanto à instalação dos equipamentos, sempre aplicando as técnicas previstas nas instruções normativas da Companhia. Este cuidado é importante, e demonstra probidade com a coisa pública. Certamente a satisfação dos nossos clientes aumentará, uma vez que os materiais hidráulicos em estoque serão entregues em prazo adequado, conforme as demandas”.

