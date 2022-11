DER executa serviços de reconformação de plataforma na rodovia-010 entre Urupá e Mirante da Serra

Estão sendo realizados os serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), na rodovia-010, que interliga o município de Urupá a Mirante da Serra. Os trabalhos são executados pela equipe da 3ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER de Ouro Preto do Oeste, com recursos do Governo do Estado de Rondônia.

O residente da 3ª Regional do DER, Luiz Pereira de Souza, destaca que os serviços seguem a todo vapor. “O trabalho é árduo e importante para garantir segurança, trafegabilidade, desenvolvimento econômico, bem como o bem-estar da população, que utiliza a estrada todos os dias para o seu deslocamento”, disse.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, Eder André Fernandes, a trafegabilidade nas rodovias estaduais é uma preocupação do governador Marcos Rocha. “Hoje, o DER é responsável por mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, as intervenções e melhorias acontecem em todo o Estado. A orientação do governador é para que os serviços aconteçam com brevidade e qualidade”, finalizou.

Fonte: Governo RO