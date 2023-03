DER inicia obras de manutenção na Rodovia-488, nos distritos de Boa Vista e Divinópolis, em Cacoal

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, deu início nesta semana às ações de conservação das rodovias estaduais, atendendo a pontos críticos, de acordo com a necessidade de cada região. As equipes da 4ª Residência Regional estão executando obras de reconformação de plataforma – patrolamento na RO-488 (conhecida popularmente como Linha 15), que dá acesso a Boa Vista do Pacarana e Divinópolis, distritos de Cacoal.

Segundo o titular da 4ª RR-DER, Jair de Almeida, os trabalhos fazem parte do planejamento de manutenção das estradas (não pavimentadas). “Já foram aplicados 800 metros de encascalhamento e 20 quilômetros de patrolamento nos pontos críticos do trecho, com o objetivo de garantir a trafegabilidade”, informou.

Para o governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, a segurança nos trechos (não pavimentados) tem sido prioridade, “A RO-488 é uma importante área de acesso aos distritos do município de Cacoal, que precisa de manutenção constante para garantir o funcionamento de serviços essenciais”, afirmou.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, as rodovias (não pavimentadas) precisam de reforço neste período de chuvas intensas, quando o risco de acidentes nas estradas se tornam ainda maiores. “Além da qualidade de vida da população que precisa trafegar com segurança, as obras de manutenção das estradas são fundamentais para todos os setores do Estado”, pontuou. Sabendo disso as equipes de todas as residências do DER estão trabalhando de continuamente.

