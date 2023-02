DER inicia pavimentação asfáltica do Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná

O governador de Rondônia, Marcos Rocha autorizou o início das obras de pavimentação asfáltica no parque tecnológico Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná, local onde acontece um dos maiores eventos do agronegócio no Estado, a Rondônia Rural Show Internacional. As intervenções estão sendo executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, as quais foram iniciadas no final de semana.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, nesta primeira etapa serão pavimentados 1.851 metros de ruas da parte interna do parque. “Os investimentos previstos, inicialmente, são de mais de R$ 3 milhões de reais. As vias do parque serão pavimentadas, utilizando revestimento asfáltico do tipo CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente com meio-fio. O DER segue desenvolvendo os trabalhos, mesmo no final de semana a equipe estava no parque”, pontuou.

Em 2023, a Rondônia Rural Show Internacional entra em sua 10ª edição, o evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. Em 2022, a feira bateu o recorde e superou as expectativas, ultrapassando a meta e fechando mais de R$ 2,8 bilhões em negócios.

INFRAESTRURURA

Para o governador Marcos Rocha, “a Rondônia Rural Show Internacional é um evento voltado exatamente para o homem do campo, que anseia a ampliação de sua produção. Os investirmos no parque tem como objetivo fomentar, ainda mais, o agronegócio, incentivando novos participantes e impulsionando a economia do Estado e com isso é essencial todo o trabalho de infraestrutura, para uma seguridade ao local e proporcionando um acesso amplo aos rondonienses. Sou grato a Deus, por me dar a oportunidade de ajudar a agricultura familiar e ao mesmo tempo fazer Rondônia crescer e ser o melhor lugar para viver”, ressaltou.

De acordo com o residente regional do DER em Ji-Paraná, engenheiro Klayson Furtado, a equipe está focada em garantir uma obra de qualidade. “Estamos seguindo a determinação do governador Marcos Rocha e do diretor-geral Eder, estabelecemos uma força-tarefa para otimizar e dar celeridade aos trabalhos no parque tecnológico Vandeci Rack”, concluiu.

Fonte: Governo RO