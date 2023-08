DER inicia pavimentação asfáltica na obra das terceiras faixas na RO-010, entre Rolim de Moura e Nova Estrela

A equipe da 4ª usina de asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER iniciou, nesta semana, os serviços de aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ na obra das faixas adicionais (terceira faixa/pista) na Rodovia-010, entre Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela, na região da Zona da Mata.

O gerente regional da usina de asfalto do DER na Zona da Mata, Thiago Moreira, explicou que os trabalhos começaram no trecho do quilômetro 9,4 ao 10,7, no lado direito, nas proximidades da Linha 196. “São três trechos que receberão faixas adicionais para melhorar o fluxo de veículos e diminuir o índice de acidentes. O primeiro já está recebendo a capa asfáltica e os outros dois estão localizados no quilômetro 4,7 ao 6, no lado direito, antes da linha 192; e o segundo trecho começará após a linha 192, estendendo-se do quilômetro 7 ao 8,8, no lado esquerdo, totalizando 4,3 quilômetros de terceiras faixas”, pontuou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, reforçou a importância destas intervenções na infraestrutura rodoviária. “Além das terceiras faixas, o trecho receberá mais de cinco quilômetros de recapeamento asfáltico e sinalização horizontal. Esta revitalização não só garantirá uma melhor trafegabilidade como também aumentará significativamente a segurança dos usuários da rodovia 010, considerando que as terceiras faixas têm papel fundamental na redução de congestionamentos e de acidentes”, comentou.

O engenheiro do DER, Everton dos Santos, destacou que aproximadamente três quilômetros de asfalto antigo foram removidos. “Realizamos os estudos técnicos e identificamos pontos que necessitavam da remoção completa do pavimento antigo para o tratamento da sub-base e base, visando a aplicação da nova capa asfáltica”, enfatizou.

Fonte: Governo RO