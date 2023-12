DER inicia recuperação e manutenção da RO-490 em Alto Alegre dos Parecis

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) intensificou as ações para assegurar a trafegabilidade nas rodovias primárias (não pavimentadas) na região da Zona da Mata. A equipe da 5ª Residência Regional do DER de Rolim de Moura, começou os trabalhos de manutenção e recuperação na rodovia 490 (Linha P-40), ligando as rodovias 135 e 370, que interliga Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, bem como ao Porto Rolim de Moura do Guaporé.

O governador Marcos Rocha enfatiza que o investimento na recuperação e manutenção de vias como a RO-490 fortalece o desenvolvimento regional. “O objetivo é melhorar a infraestrutura de transportes garantindo melhores condições de trafegabilidade. As ações contribuem significativamente para o fortalecimento da economia local, garantindo um futuro próspero para todos em Rondônia”, finalizou.

De acordo com o chefe da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, os trabalhos incluem reconformação da plataforma (patrolamento), aplicação de revestimento primário (encascalhamento) em trechos específicos, limpeza lateral e abertura de saídas de água pluvial.

O chefe de campo, Moisés Gregório, reiterou que os trabalhos seguem o cronograma anual do DER. “Estamos concluindo a recuperação e manutenção no trecho da RO-490, conhecida como Linha P-40, entre a RO-135 e o distrito de São Luiz. Em breve, os serviços se estenderão pela via, passando pelo distrito de Flor da Serra, ambos em Alto Alegre dos Parecis”, disse.

Eder Fernandes, diretor-geral do DER, destacou a importância da manutenção das rodovias. “Nossas estradas são vitais para o progresso, pois por elas passa a produção diária do agronegócio. A RO-490 é uma importante rota de acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, frequentado por amantes da pesca”, comentou.

Fonte: Governo RO