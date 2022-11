DER intensifica execução das obras de microrrevestimento asfáltico em Guajará-Mirim

Aplicação é rápida, realizada por uma usina móvel que mistura os agregados e insumos, aplicando diretamente nas vias

Com moderna tecnologia, o Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER vem revitalizando as avenidas do centro do município de Guajará-Mirim. O microrrevestimento asfáltico tem como objetivo, a impermeabilização e rejuvenescimento das condições funcionais das vias públicas. Ao todo serão recuperados mais de 8,25 quilômetros de vias.

Para o empresário no ramo de transportes, Raimundo Ribeiro da Silva, o empreendimento veio somente para melhorar. “Esse microrrevestimento para nós, município, é uma bênção, deu uma vida para essas avenidas. Melhorou bastante! E estão dando continuidade aos trabalhos. Nós só temos mesmo a agradecer, principalmente ao governador Marcos Rocha e à prefeita Raissa Paes, para que todas as ações se concretizem”, concluiu.

“Esse tipo de revestimento é utilizado como uma camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora ou como camada antiderrapante de pavimentos. Melhorando a durabilidade e, ao mesmo tempo, a segurança de quem trafega pelas rodovias pavimentadas. São grandes investimentos que fazemos para melhorar a qualidade de vida dos rondonienses que utilizam as rodovias”, destacou o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes.

VIAS CONTEMPLADAS SÃO:

Av. Mendonça Lima, entre a Av. Pimenta Bueno até Av. Constituição – 800 metros;

Av. Constituição, entre a Av. Marechal Deodoro até Av. 12 de Outubro – 400 metros;

Av. Quintino Bocaiuva, entre a Av. Constituição até Av. Pimenta Bueno – 800 metros;

Av. Benjamin Constant, entre a Av. Quintino Bocaiuva até Av. 15 de Novembro – 300 metros;

Av. Costa Marques, entre a Av. Antônio Corrêa da Costa até Av. Quintino Bocaiuva – 500 metros;

Av. Presidente Dutra, entre a Av. 12 de outubro até Av. Antônio Corrêa da Costa – 600 metros;

Av. Leopoldo de Matos, entre a Av. Beira Rio até Av. Getúlio Vargas – 900 metros;

Av. Getúlio Vargas, entre a Av. Quintino Bocaiuva até Av. Marechal Deodoro – 500 metros;

Av. Porto Carrero, entre a Av. Madeira Mamoré/12 de Julho até Av. Mendonça Lima – 400 metros;

Av. Porto Carrero, entre a Av. XV de Novembro até Av. 8 de Dezembro – 500 metros;

Av. Leweger, entre a Av. Getúlio Vargas até Av. Presidente Dutra – 600 metros;

Av. Beira Rio, entre a Av. Travessa Nicolau até Av. Leopoldo de Matos – 250 metros;

Av. XV de Novembro, entre a Av. Constituição até Av. Beira Rio – 100 metros;

Av. Marechal Deodoro, entre a Av. Constituição até Av. Costa Marques – 200 metros;

Av. Marechal Deodoro, entre a Av. Getúlio Vargas até Av. Firmo de Matos – 300 metros;

Av. Pimenta Bueno, entre a Av. XV de Novembro até Av. 1° de maio – 400 metros;

Av. Dom Pedro II, entre a Av. Quintino Bocaiuva até Av. XV de Novembro – 300 metros;

Av. Manoel Murtinho, entre a Av. Quintino Bocaiuva até Av. XV de Novembro – 300 metros; e

Av. Travessa Nicolau, entre a Av. Beira Rio até Museu – 100 metros.

