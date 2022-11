DER investe na infraestrutura com microrrevestimento no distrito de Nova Dimensão

O Governo de Rondônia continua realizando obras de pavimentação asfáltica por todo o Estado. Atualmente o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER atua com 53 frentes de serviços, incluindo diversas obras, como tapa buraco, construção de novas pontes de concreto e aço, microrrevestimento, asfalto novo, entre outros serviços. Dessa vez, o destaque vai também para o distrito de Nova Dimensão, que está recebendo pavimentação, ao todo serão três quilômetros de asfalto novo e dois quilômetros de microrrevestimentos; os trabalhos estão sendo executados diretamente pelo DER.

Satisfação para os moradores da região que circulam diariamente pelo distrito. O agricultor Benedito Castro, fala da alegria em ver máquinas e servidores do DER trabalhando, e os serviços sendo executados a todo vapor “Sou morador do distrito há quase vinte anos e é uma satisfação receber novas obras em nossas estrada.

Nós precisávamos que o governo olhasse por nós, agora estamos vendo obras de qualidade aqui em Nova Dimensão; as estradas estão melhorando e o DER está fazendo um trabalho muito bom”, comentou.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes destaca a importância do alcance das obras por toda Rondônia. “Atendendo aos anseios, as obras estão chegando cada vez mais perto da realidade da população, oferecendo estradas que possibilitem uma melhor mobilidade à população e consequentemente o desenvolvimento do Estado”, ressaltou o diretor.

Fonte: Governo RO