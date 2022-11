DER pavimenta perímetro urbano da Vila Marcão por indicação do deputado Jean Oliveira

Em atendimento a indicação do deputado Jean Oliveira, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes – DER/RO, está concluindo a pavimentação asfáltica da Linha P-50 e da RO 370 no perímetro urbano da Vila Marcão no município de Alta Floresta. A obra no perímetro urbano da Vila Marcão realizará pavimentação asfáltica em 4 quilômetros da Linha P-50 e 01 quilômetro na RO 370. Essa obra sempre foi um sonho da população da Vila Marcão que agora está sendo realizado.

Essa obra está completando outra reivindicação da Vila Marcão que também por indicação do deputado Jean Oliveira foi realizada pelo DER – a pavimentação asfáltica dos 4 quilômetros de estrada de chão da Rodovia 135 (RO-135), que interliga o município de Alta Floresta d’Oeste ao distrito da Vila Marcão.

O deputado Jean Oliveira agradeceu ao Governo do Estado, que está executando a obra com recursos próprios, por meio da equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). “Agradecemos ao governador Marcos Rocha e sua equipe do DER, na pessoa do seu diretor-geral, Éder André Fernandes Dias, pelo competente trabalho realizado em prol do município de Alta Floresta D’Oeste, precisamente aos moradores da Vila Marcão.

Texto e foto: Assessoria