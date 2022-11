DER promove palestra com servidores para conscientização sobre o Novembro Azul

Os servidores do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, participaram da palestra “A Saúde do Homem”, realizada nessa sexta-feira (18), no auditório do edifício Rio Jamary, em Porto Velho. O evento promovido pelo Núcleo de Segurança do DER, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, teve como objetivo ressaltar a importância do “Novembro Azul”, mês de conscientização sobre a saúde do homem.

A Chefe de Segurança no Trabalho do DER, Jacqueline Eudóxio, destaca a importância de ações que fortalecem as campanhas de conscientização e alertam para a saúde. “Organizamos a palestra para todos os homens do DER para conscientizar sobre a importância do exame de câncer de próstata e a saúde integral. Precisamos priorizar a saúde, para trabalhar de forma produtiva e garantir uma melhor qualidade de vida”, informou.

A palestra foi realizada pelo enfermeiro Claudemilson Souza Duran, que atua na área há 16 anos como Coordenador da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (APS), que alertou sobre o novembro azul não ser somente para lembrar o risco do câncer de próstata, mas também para oferecer assistência integrada à saúde do homem. “Em Rondônia, o que mais mata os homens, não é o câncer de próstata, mas acidentes de

trânsito, acidentes por armas brancas e problemas circulatórios” finalizou o palestrante.

Durante a palestra foram abordados temas importantes como: para que serve a próstata, os principais sintomas de câncer de próstata e como identificá-los, foi destacado sobre a importância do exame e o período certo de realização.

Para o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes é importante o apoio e incentivo para campanhas voltadas à segurança e bem-estar dos servidores. “A preocupação e cuidado com a saúde são fundamentais para o bom desempenho no trabalho e qualidade de vida, por isso, é necessário a conscientização à saúde do homem, em especial no mês de novembro, pois muitas vezes priorizam outras coisas, deixam de cuidar de si”, enfatizou o titular da pasta.

Fonte: Governo RO