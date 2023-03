DER realiza recuperação da Rodovia do café, RO-486

O governo do estado de Rondônia continua a edificar e atender pontos críticos nas estradas do Estado por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER.

As equipes da usina de asfalto de Cacoal estão trabalhando na recuperação da Rodovia-486, popularmente conhecida como Rodovia do café, com execução de tapa buracos no trecho de 22 quilômetros que sai da BR-364 e liga o distrito de Divinópolis.

Segundo o gerente da Usina, Sebastião Cardoso os serviços estão sendo executadas com objetivo de atender pontos críticos e garantir segurança à população que precisa trafegar diariamente “A RO-486 possui um fluxo intenso de veículos, inclusive de cargas pesadas, a operação tapa-buracos tem sido feita com objetivo de remover as imperfeições e garantir a segurança” informou o residente.

A via é um importante ponto de acesso a Cacoal, pois dá acesso a pontos turísticos do município, que é conhecido como capital do café e todos os anos ganha diversas premiações, inclusive, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas – IBGE, Cacoal está na lista dos 100 maiores produtores de café do Brasil.

De acordo com o Diretor geral do DER, Éder André Fernandes, as equipes do DER estão orientadas a verificar pontos críticos nas rodovias estaduais, principalmente naquelas com um fluxo maior de pessoas e transportes de cargas pesadas, que além de sofrer mais danificações geram mais riscos de acidentes a população.

Para o governador, Marcos Rocha a trafegabilidade e segurança nas rodovias são pontos importantes que contribuem para a qualidade de vida da população. “As vias são importantes para que a comida chegue na mesa do cidadão e dão acesso à saúde, educação e segurança”, pontou.

Fonte: Governo RO