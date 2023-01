DER recupera cerca de 100 quilômetros na RO-257 na região de Machadinho D’Oeste

Com o objetivo de manter as estradas estaduais primárias (não pavimentadas) e pavimentadas trafegáveis, no inverno amazônico (período chuvoso), o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER trabalha intensamente com equipes das 16 Residências Regionais e 6 Usinas de Asfaltos para recuperar trechos danificados pelas fortes chuvas e que possam dificultar o tráfego de veículos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em estradas e pontes, refletem positivamente em segurança no trânsito e melhores condições de escoamento da produção agrícola. “São pelas rodovias que a produção é escoada, comercializada e transportada também para outros estados. Queremos um Estado próspero e para isso temos que cuidar das nossas rodovias, sejam elas pavimentadas e não pavimentadas. Estamos em um período complicado para executar obras, devido às chuvas, mas as equipes do DER têm trabalhado na manutenção e conservação da malha viária”, confirmou o governador.

A equipe da Usina de Asfalto do DER de Ariquemes, executa os serviços de manutenção em aproximadamente 100 quilômetros de extensão da rodovia-257 que dá acesso de município de Machadinho D’Oeste ao distrito de 5° BEC. “A imperfeição do asfalto está sendo coberta com asfalto de qualidade, o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um produto certo para aplicar em todas as estações do ano e garante qualidade no serviço executado” afirma o gerente da Usina de Asfalto do DER de Ariquemes, Emerson Santos.

Segundo o diretor-geral do DER Eder André Fernandes, essa é uma época crítica para execução de obras. “As chuvas intensas dificultam os trabalhos, enxurradas danificam pontes, bueiros e estradas, mesmo com alguns transtornos, trabalhamos firmes. Nossos servidores percorrem as vias realizando a manutenção e garantindo a trafegabilidade. A RO-257 está recebendo os serviços de tapa-buracos, removendo imperfeições no asfalto causados pela força das águas, limpeza das margens com roçagem mecanizada da vegetação e reposição de placas de sinalização”, confirmou.

Fonte: Governo RO