DER recupera pontos críticos da RO-484, no município de Santa Luzia d’Oeste

Para garantir a trafegabilidade durante o inverno amazônico e melhores condições de trabalho aos produtores rurais da região da Zona da Mata, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER trabalha na recuperação de pontos críticos nas rodovias primárias (não pavimentadas). Na rodovia-484, (P-18 ou linha 192), entre as rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste, a equipe da 5ª Regional do DER de Rolim de Moura, executa o trabalho de recuperação.

Thiago Moreira, residente da regional do DER pontua que a RO-484 possui 28 quilômetros de extensão. “Realizamos os serviços de encascalhamento de pontos críticos, removendo valetas, buracos e princípios de atoleiros e lamaçais, a fim de garantir o tráfego seguro à população. Além disso, outra equipe segue realizando a recuperação de bueiros e abertura/construção de saídas de água pluvial”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a agricultura familiar e o agronegócio são os condutores da economia do Estado. “Ao realizarmos a manutenção das rodovias, melhoramos consideravelmente as condições de trafegabilidade para a circulação de veículos leves, escoamento da produção agrícola e agropecuária, dessa forma, fomentando e impulsionando a economia. Com estas ações, priorizamos a RO-484, que é utilizada para o escoamento da produção de grão e pecuária”, comentou.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, enfatizou que, durante o período de intensas chuvas, as mesmas provocam danos nas estradas. “O DER não parou, e a equipe segue realizando as manutenções, melhorando a qualidade no que se refere à acessibilidade das pessoas. Reforço que rodovias trafegáveis, além de serem a mola propulsora da economia, fazem parte do cotidiano da população que precisa utilizá-las para se deslocar à uma unidade de saúde ou escola. Juntos vamos construir e melhorar nosso Estado”, finalizou.

Fonte: Governo RO