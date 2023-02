DER recupera pontos críticos na Linha 45, entre a Usina de Samuel e a Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari

Investimento em pesquisa e extensão rural, na sustentabilidade, qualidade e na certificação. Estas são algumas das principais políticas públicas e ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, junto aos produtores de café no Estado.

E para manter a qualidade dos grãos, o Ministério da Agricultura aprovou uma nova Portaria n° 570/2022, que determina o padrão oficial de classificação do café, a qual entrou em vigor em janeiro deste ano. A partir de agora, produtores e a indústria terão que informar nas embalagens o tipo do grão e o grau da torra.

PADRONIZAÇÃO

Para falar sobre as novas regras, estiveram reunidos no auditório da Federação da Indústrias do Estado de Rondônia – Fiero, representantes do Sindicato da Indústria de Café do Estado de Rondônia – Sindicafe, Ministério da Agricultura – Mapa, Seagri e a Associação Brasileira da Indústria de Café – Abic, para discutir política e ações estaduais ao desenvolvimento da cafeicultura no Estado, com a aplicação da Portaria.

As novas regras estabelecem o padrão oficial de classificação do café torrado, e também exige a padronização das informações nas embalagens, informando a espécie do grão e sua predominância no blend, padrão de torra e se ele corresponde com o padrão mínimo de qualidade estabelecido.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, uma das diretrizes do Estado é incentivar a produção dos grãos, com técnicas modernas de manejo. “Essa portaria vem ao encontro com a segurança alimentar, na medida em que ela regulamenta o padrão de qualidade do café, por esta razão, o Governo de Rondônia é parceiro do Ministério da Agricultura, nesta missão de zelar pela qualidade dos produtos comercializados”, evidenciou.

De acordo com secretário da Seagri, Luiz Paulo, toda essa mudança fortalece a política agrícola para cafeicultura. “Esta reunião foi importante para levar as informações necessárias para todos que trabalham com café, principalmente com a torrefação, precisamos estar atentos às novas regras que a portaria determina, para que o consumidor de fato adquira um produto dentro dos padrões de qualidade”, comentou.

Fonte: Governo RO