DER repassa recursos do FITHA aos municípios da BR-429

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) anunciou na última quinta-feira (5), aos municípios de São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Chupinguaia, o repasse dos recursos do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação, pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER). Atendendo aos apelos urgentes dos prefeitos e vereadores, a deputada fez gestão junto ao DER por mais agilidade na liberação do Fundo, antes do término da estiagem, possibilitando assim o início imediato das obras nas estradas dessas localidades.

O FITHA é um fundo essencial para o desenvolvimento de obras de infraestrutura, melhoria de estradas e transporte em Rondônia, desempenhando um papel crucial na promoção do desenvolvimento regional e na qualidade de vida dos cidadãos. A atuação da deputada Lebrinha garante que esses recursos sejam direcionados para recuperação das estradas rurais nos municípios.

A deputada Lebrinha declarou seu comprometimento com a infraestrutura e transporte dos municípios, destacando a importância desses investimentos e agradeceu ao diretor do DER, Eder André, pelo atendimento. “Estamos comprometidos em garantir que todos os municípios tenham acesso a estradas seguras e de qualidade, o que é fundamental para o crescimento económico e o bem-estar da população. Agradeço ao diretor-geral Éder e sua gestão frente ao DER, que foi essencial para tornar isso uma realidade”.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO