Desabamento: shopping em Osasco tem alvará cassado pela prefeitura

Reprodução/redes sociais Osasco Plaza Shopping foi interditado após acidente

O Osasco Plaza Shopping, localizado na Grande SP, foi interditado pela prefeitura da cidade após parte do teto do local desabar na tarde desta quarta-feira (8). O caso foi registrado por volta das 14h, de acordo com testemunhas.

A prefeitura de Osasco informou que o estabelecimento ficará interditado por tempo inderteminado. A estrutura caiu sobre a praça de alimentação. Veículos estacionados também foram abaixo com o desabamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, funcionava sobre a praça de alimentação um estacionamento e cinco carros foram “engolidos” pela cratera. Em nota, a Prefeitura informou que o alvará de funcionamento do shopping foi cassado.

“O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que o alvará de funcionamento do Osasco Plaza Shopping, onde houve desabamento da laje do estacionamento, está cassado. Novo documento só será liberado após relatórios do CREA, Polícia Civil, Defesa Civil e laudo técnico comprovando a ausência de riscos no local”, disse a prefeitura em nota.





Já o Osasco Plaza Shopping afirmou que o desabamento de parte da estrutura do estabelecimento não deixou “vítima ou feridos”, e que o local atingido “foi isolado antes da queda”.

“O local foi isolado antes da queda, assim que o risco foi identificado pela administração. O empreendimento foi interditado para garantir a segurança de colaboradores e clientes. A administração segue comprometida em identificar as causas do ocorrido e dar o suporte necessário aos lojistas e frequentadores para restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível”, disse o estabelecimento em comunicado oficial.

Casos anteriores

O primeiro registro de problemas estruturais no shopping aconteceu no dia 11 de junho de 1996. Na época, um vazamento de gás provocou o desabamento do teto do empreendimento, inaugurado um ano antes.

Ao todo, 42 pessoas morreram e outras 372 ficaram feridas. A Justiça de São Paulo chegou a condenar cinco suspeitos pela explosão, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela absolvição dos acusados.

O segundo aconteceu em 2015, quando as fortes chuvas que atingiram a cidade provocaram a queda da estrutura de gesso do shopping. Na época, segundo a empresa responsável pelo shopping, ninguém ficou ferido.

Habitualmente, o local recebe 100 mil visitantes por dia, totalizando 3 milhões de pessoas circulando pelas lojas no shopping por mês.

Fonte: IG Nacional