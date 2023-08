Descaso: Alan Queiroz denuncia abandono de obras no Espaço Alternativo

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia participaram de Sessão Ordinária, na tarde da última quinta-feira (29). No plenário da Casa, o parlamentar Alan Queiroz(Podemos) que estava presente a sessão, aproveitou a ocasião para falar de um dos locais mais utilizados pela população da capital para as práticas desportivas e de lazer, mas que está esquecido.

Alan Queiroz denunciou que as obras de reforma do Espaço Alternativo estão paradas. Segundo o parlamentar, Rondônia sofre com o abandono de obras públicas, isso tanto a dos municípios quanto do Estado.

Ele relatou que enviou um oficio ao Governo estadual, questionando sobre os motivos do abandono no Espaço Alternativo. O parlamentar informou que recebeu a resposta ao documento por parte das autoridades estaduais e leu o documento para os demais parlamentares.

“A resposta foi a seguinte: ‘em resposta ao ofício do gabinete do deputado Alan Queiroz o qual se refere a conclusão das obras no Espaço Alternativo, em Porto Velho, venho por meio do presente apresentar as seguintes informações: a obra em questão está amparada no contrato 656/2022, em nome da empresa Transterra. A ordem de serviço foi expedida em 14/10/2022, realizadas seis medições, sendo a última em 15/03/2023. Cabe ressaltar que mesmos os fiscais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp) estando todos os dias na obra, a mesma não apresentava avanços significativos, descumprindo o cronograma de execução e, quando solicitada, a empresa Transterra respondia de forma parcial. Em vistoria in loco, nos dias 09, 10 e 22 de agosto de 2023, foram identificados descasos com os recursos já empregados na obra, com evidências de furtos e depredações, caracterizando abandono da obra. Ela foi paralisada sem qualquer justificativa…”, comunicou.

Ampliação

Após a leitura do documento, Alan Queiroz comentou que lamenta, profundamente, que um local que é muito frequentado pelas famílias de Porto Velho e também por pessoas que vem de fora para fazer as práticas desportivas, esteja nessas condições.

“A gente percebe que, mais uma vez, desde o início, as coisas estão se repetindo. Ainda no Governo Confúcio Moura, essa obra já sofreu penalidades com relação às empresas que não davam conta de executar o serviço, prejudicando, demais, a população de Porto Velho. Mais uma vez, se repete essa sina e a capital sofre com o descaso por parte de empresas que não dão conta de terminar o serviço. Quero deixar aqui o meu repúdio e que isso possa ser resolvido o mais rápido possível por parte do Governo do Estado e Seosp”, disse.

O deputado ainda defendeu que sejam ampliadas as obras no local, garantindo mais comodidades à população com a construção de quadras de areia para vôlei e futevôlei; além do skate park.

Texto: Ivanilson Frasão / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO