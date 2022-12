Redação EdiCase Descubra a importância dos carboidratos para a saúde

Para realizar as atividades simples, como respirar, ficar em pé ou andar, precisamos de energia, que é obtida por meio da alimentação. Os responsáveis por fornecer isso, medida pela caloria (cal ou kcal), são os grupos dos lipídeos e, principalmente, dos carboidratos, de acordo com a nutricionista Natália Colombo.

“Esses alimentos são considerados como uma espécie de combustível para o organismo. Quando são queimados no nosso organismo por um processo metabólico, eles se transformam em água e gás carbônico e, com isso, liberam energia”, explica a profissional.

Tipos de alimentos

A nutricionista Daniela Medeiros afirma que existem três tipos de alimentos : os energéticos, que são os carboidratos e as gorduras; os construtores, que são as proteínas; e os reguladores, que são as vitaminas e os minerais. “Os alimentos construtores, por sua vez, servem de matriz à construção de nossos órgãos: músculos, unhas, cabelos, dentes. Os alimentos construtores são representados pelas proteínas encontradas nas carnes do tipo vermelha e branca, no leite, nos derivados e nos ovos”, enumera.

Carboidratos essenciais

É comum ouvirmos dizer que o macarrão é o prato principal dos maratonistas. Segundo a nutricionista Natália Colombo, isso acontece porque os carboidratos , incluindo o macarrão, são responsáveis por manter os estoques energéticos adequados antes do exercício, além de fornecerem energia durante a prática da atividade. São fundamentais, ainda, na recuperação pós-exercício.

“O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino. Os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados – ao contrário dos estoques de gordura”, acrescenta.

Perigos das dietas sem carboidratos

Muitas dietas eliminam os carboidratos da alimentação. Contudo, isso é uma atitude perigosa, pois, quando ele é retirado da dieta, a pessoa pode se sentir fraca e desanimada, sem energia para realizar as atividades do dia a dia.

“Além disso, o carboidrato é fundamental para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade , compulsão alimentar, sintomas depressivos”, alerta Natália Colombo.

Consuma corretamente

O importante é ficar sempre atento às quantidades. Claro que, se consumido em excesso, o carboidrato gera um acúmulo de gordura no corpo. “As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação e na quantidade e da maneira certa”, afirma Natália Colombo.

Fonte: IG SAÚDE