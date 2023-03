Descubra como funciona a memória e formas de exercitá-la

Matilde Freitas Diabetes infantil: saiba como identificar e garantir a saúde e o bem-estar das crianças

O diabetes é uma doença crônica, ainda sem cura. O diagnóstico na infância costuma causar medo nas crianças e nos pais, que precisam enfrentar uma doença que permanecerá a vida inteira. A melhor forma de conviver com o problema é com a ajuda de profissionais adequados, alimentação saudável e melhora geral na qualidade de vida.

“O diabetes é caracterizado por uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas , decorrente de uma destruição autoimune. As células de defesa que o organismo produz para destruir invasores (vírus e bactérias) reconhecem as nossas células como agressivas e, com isso, há a destruição das mesmas”, explica a endocrinologista Dra. Paula Pessin Fábrega.

Sintomas e consequências da doença em crianças

Os pais devem ficar atentos aos primeiros sintomas, pois a demora no diagnóstico pode acarretar danos graves à saúde da criança. “Quando o diagnóstico não é feito aos primeiros sintomas, os portadores de diabetes tipo 1 podem até entrar em coma, ou seja, perder a consciência, uma situação de emergência e grave”, alerta a Dra. Paula Pessin Fábrega.

A endocrinologista explica que algumas crianças podem abrir o quadro com uma descompensação grave de diabetes e, nesse caso, geralmente é necessária internação em UTI – Unidade de Tratamento Intensivo. A doença, nesse estágio, pode ser caracterizada por sintomas, como:

Náuseas;

Dor abdominal;

Desidratação;

Sonolência;

Ciclos respiratórios mais rápidos.

Em outros casos, os sintomas podem ser mais traiçoeiros, como:

Perda de peso;

Aumento da sede e da fome;

Aumento do volume urinário;

Cansaço;

Turvação visual e infecções frequentes.

Adaptação à nova realidade

Junto com o diagnóstico surge a dificuldade em lidar com a nova situação que a criança terá de enfrentar, pois será necessário um acompanhamento médico contínuo e mudanças na alimentação . “O diabetes tipo 1 é caracterizado pela falência da produção de insulina pelo pâncreas, logo o tratamento se faz com aplicações de insulina, geralmente uma lenta e uma rápida, sendo necessárias pelo menos três aplicações ao dia”, explica a endocrinologista .

Como deixar a vida dos pequenos melhor

Alguns tratamentos ajudam a melhorar o conforto e o bem-estar das crianças . “O controle do diabetes está mais fácil e confortável com insulinas mais modernas, agulhas menores, aparelhos medidores de glicemia menores e uma variedade maior de alimentos próprios para diabéticos”, analisa a endocrinologista.

Cuidados com a alimentação

A variedade de alimentos para diabéticos melhora muito a vida das crianças, mas as famílias precisam ficar atentas, pois o desequilíbrio na alimentação pode trazer sérios problemas ao tratamento. “Se a ingestão de açúcares for acima do que a dose de insulina aplicada, ocorrerá uma hiperglicemia, que além de apresentar vários sintomas, aumenta os riscos de acidentes vasculares e, no caso de a ingestão de carboidratos menor que a dose de insulina aplicada, ocorrerá uma hipoglicemia, podendo evoluir para o estado de coma”, relata o pediatra Dr. Sylvio Renan Monteiro de Barros, da MBA Pediatria.

Importância de estabelecer novos hábitos

A partir do momento em que a criança é diagnosticada com diabetes é necessária uma reeducação alimentar e o apoio de toda a família. “A ingestão alimentar diária deve ser disciplinada, fracionada em diversas refeições, ajustada à prática de exercícios e ao esquema de insulinização ou de antidiabéticos orais, de forma a impedir consumo excessivo de alimentos nas refeições e o jejum prolongado”, diz a nutricionista Natália Nicolau Villa, graduada no Centro Universitário São Camilo.

Fonte: IG SAÚDE