Descubra como se faz farofa para a ceia de Natal

Apoiado por sua apaixonada torcida, que compareceu em grande número ao Maracanã, o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quinta-feira (16/02), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida era para ter sido realizada em janeiro e foi adiada em virtude da pré-temporada do time vascaíno no Estados Unidos (EUA).

Os gols do Gigante da Colina foram marcados no segundo tempo por Alex Teixeira e Pedro Raul. Com o resultado, o Vasco assumiu a 4° posição, chegando a 14 pontos, e entrou na zona de classificação para as semifinais do Estadual.

O próximo compromisso do Cruzmaltino será a partida contra o Trem (AP), pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo acontecerá na próxima quinta-feira (23), às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BOTAFOGO

3ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 16/02/2023, às 20:30h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruza

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correia

Público e Renda:

Cartão Vermelho: Adryelson (11/1°T), Rafael (52´/1°T) (BOT)

Cartão Amarelo: Gallarza (5´/1°T) Barros (46´/1°), (VAS); Adryelson (5´/1°T), Carli (28´/2°T) (BOT)

VASCO: Halls, Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton, Rodrigo (De Lucca (31´/2°T), Barros (Erick Marcus (2°T), Galarza (Nenê (2°T), Alex Teixeira (Eguinaldo (31´/2°T), Gabriel Pec (Paulo Victor (42´/2°T) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo, Tchê Tchê, Marlon Freitas (Sampaio (13´/1°T) (Joel Carli (28´/1°T), Gabriel, Lucas Piazon (Danilo Barbosa (2°T), Victor Sá (Matheus Nascimento (33´/2°T) e Tiquinho Soares (Daniel Borges (2°T). Técnico: Luís Castro

Fonte: Agência Esporte