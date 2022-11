Redação EdiCase Descubra o poder da gentileza

Vivemos tempos difíceis. Não é preciso falar muito sobre isso. Cada um sabe dos desafios que tem passado e de como esse momento está nos exigindo o melhor que nos habita. Como forma de apoiar nesse processo, quero nos lembrar (eu me incluo como leitor) de uma virtude que pode nos ajudar: a gentileza. Ela costuma ser deixada de lado e parece ser menos lembrada que virtudes mais conhecidas, como fé, amor, compaixão e coragem. Mas pode ser o antídoto para muitos desafios nossos.

Comece sendo gentil consigo

A primeira pessoa com quem você deve praticar a gentileza é consigo mesmo. Lembre-se de que estamos vivendo algo único e desafiador, então não se torne carrasco de si. Não se cobre uma alta performance, de entregar um grande resultado, de ter a paz de Buda ou ser evoluído como Jesus.

Ser gentil é aceitar suas limitações. Acolher suas emoções. Dizer para si mesmo que está tudo bem e ter a consciência de que cada um está fazendo o melhor que pode. Isso traz tranquilidade porque, se eu mesmo não consigo me aceitar e me acolher, dificilmente conseguirei fazer isso com os outros.

Compartilhe gentileza

Uma vez que consigo ser gentil comigo mesmo, me coloco em condições de praticar isso com quem está ao redor. Esses dias me peguei sentindo muita raiva de uma pessoa que havia sido rude comigo. Eu nem a conhecia e estava exigindo dela um comportamento mais amoroso. Mas então pensei: “Poxa, não está fácil para mim. Talvez não esteja fácil para ela também”. E aí pensei que eu tenho minhas ferramentas e repertório para ficar bem.

Talvez aquela pessoa não tivesse esses recursos. Em alguns instantes eu consegui mudar meu comportamento e procurei ser gentil com ela. Abri um sorriso. Agradeci. Tentei puxar assunto e ser legal. Confesso que não consegui me aprofundar muito na conversa. Mas eu me senti bem comigo mesmo de não ter descontado a minha frustração naquele alguém. E talvez eu a tenha ajudado a se acalmar um pouco também.

Mude o seu entorno

É muito fácil ser gentil quando tudo está maravilhoso. Mas é preciso ter uma intenção mais clara e mais presente para escolher ser gentil quando o contexto não é favorável. Temos todos os ingredientes para ser rudes e espalhar nossa raiva pelo mundo. Podemos escolher não fazer isso e praticar a gentileza com a intenção de mudar nosso entorno. Vamos praticar?

Texto originalmente publicado na revista Vida Simples (Edição 231)

Por Gustavo Tanaka

Fonte: IG SAÚDE