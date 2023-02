Desembargador Alexandre Miguel representa TJRO na posse da nova cúpula administrativa do TJ Acre

O desembargador Raduan também participa e é homenageado pela Escola Judicial do Judiciário acriano

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), cúpula composta pela desembargadora Regina Ferrari (presidente) e os desembargadores Luís Camolez (vice-presidente) e Samoel Evangelista (corregedor-geral da Justiça), tomaram posse segunda-feira, 06, para o Biênio 2023-2025. Na solenidade, o desembargador Alexandre Miguel representou o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.

O desembargador Raduan Miguel Filho também esteve presente na posse. Antes, pela manhã, como diretor da Escola da Magistratura de RO – Emeron, recebeu uma homenagem da Escola Judiciária do Acre.

Os desembargadores membros do Colegiado Pleno Administrativo do TJAC, acolheram a nova cúpula e várias outras autoridades civis e militares. Antes de transmitir o cargo a desembargadora-presidente durante o Biênio 2021-2023, Waldirene Cordeiro, fez um breve resumo das conquistas obtidas pelo TJAC no período em que esteve à frente da Administração, como o aumento do percentual de repasse do Poder Judiciário, a instalação das usinas fotovoltaicas das Cidades da Justiça de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a instalação da 2ª Vara de Proteção à Mulher, pagamento integral da Gratificação por Alcance de Resultados (GAR), entre outros feitos.

Já a nova dirigente, Regina Ferrari, se comprometeu a continuar o trabalho realizado pela gestão anterior, juntamente com seus pares de Administração. Ela comentou sobre a necessidade de divisão de tarefas para gerir um Tribunal na Amazônia, enfatizando a parceria com todos os integrantes da Justiça. Afinal, citando a palavra africana ubuntu, que significa, em síntese, “eu sou porque nós somos”, a nova presidente do TJAC mencionou a necessidade de se aprofundar a união entre todos os Poderes e instituições do sistema de Justiça.

A nova desembargadora-presidente falou sobre a missão diuturna do Judiciário em lidar com as dores e conflitos humanos, tentando oferecer soluções, reparações, restaurações de laços rompidos, abusos de direitos, entre tantos temas espinhosos.

