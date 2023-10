Desembargador do TJRO é eleito presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em situação de violência Doméstica e Familiar

A escola Santa Marcelina, no bairro Embratel, foi o local escolhido para a entrega de alimentos não perecíveis arrecadados durante a Gincana do Judiciário, uma programação que marcou o Dia do Servidor Público com uma série de provas de caráter solidário e atividades físicas. E o envolvimento das equipes surpreendeu a organização: mais de 30 toneladas de alimentos foram doadas e serão destinadas a instituições de caridade. A arrecadação de alimentos foi a segunda fase da competição, que já representa uma vitória para a população em situação de vulnerabilidade.

Durante todo o dia, as doações iam chegando e mobilizando a equipe organizadora, que teve muito trabalho para realizar a pesagem e separação dos alimentos. Diante do grande volume de doações, as equipes precisaram de veículos de grande porte. Para arrecadar os alimentos, os participantes fizeram rifas, adquiriram com recursos próprios e buscaram doações entre amigos e familiares. Uma competição em nome da solidariedade, onde quem ganha, é a população carente.

“Assim como no ano passado, tivemos um envolvimento muito grande das equipes. Mas esse ano, eles nos surpreenderam e quebraram o recorde de doações. Independente de resultado, a doação vai fazer a diferença da vida de muita gente”, pontuou a psicóloga da Disau, Iuna Sapia. A arrecadação de alimentos encerrou as provas solidárias, e com isso, as equipes concentraram esforços nas provas de atividades físicas, que este ano aconteceram no Oasis Camping Clube durante todo o dia.

