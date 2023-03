Desembargador e filho são suspeitos de beneficiar traficantes

Polícia Federal/Divulgação – 14.03.2023 Dinheiro apreendido na ‘Operação Habeas Pater’

A Polícia Federal deflagou na manhã desta terça-feira (14) a “Operação Habeas Pater” em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Luís (MA). A ação apura o envolvimento do desembargador federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, e do filho, o advogado Ravik de Barros Bello Ribeiro, com criminosos investigados na “Operação Flight Level 2” .

Além do combater possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, a ação policial cumpre nove mandados de busca e apreensão, determinados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Suspeitos de vender sentenças judiciais a traficantes, pai e filho, se condenados, pegar até 12 anos de prisão.

Fonte: IG Nacional