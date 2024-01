Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia recebe homenagem pela contribuição ao Consepre

A programação do IX Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) contou com homenagens àqueles que prestaram relevante contribuição ao conselho. Entre os homenageados, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, do Tribunal de Justiça de Rondônia, recebeu uma medalha de reconhecimento. O magistrado exerceu a Vice-Presidência do Consepre, no período em que foi presidente do TJRO.

Em discurso de despedida do Conselho, Marcos Alaor destacou avanços e conquistas. “É grande a satisfação de compartilhar que, durante essa gestão, alcançamos marcos significativos desde a modernização dos processos judiciais até a promoção de políticas inclusivas. Cada avanço conquistado é um reflexo do trabalho coletivo desta diretoria e dos esforços incessantes de todos os presidentes de tribunais”, pontuou.

O magistrado também mencionou a contribuição do TJRO, com o programa de inteligência artificial que realiza o exame de admissibilidade de recursos para os Tribunais Superiores, desenvolvido em parceria pelos Tribunais de Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais, Sergipe e Paraná. “Este programa está registrado no CNJ em nome do Consepre à disposição de todos os Tribunais de Justiça do Brasil”, destacou.

Também receberam a homenagem o vice-presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin; o presidente do TJ de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira; o desembargador Fausto de Castro Campos, representando o presidente do TJ de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos Barros Figueirêdo; e o presidente do TJ de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, representando o desembargador Ricardo Mair Anafe.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO