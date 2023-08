Desembargadores do TJRO são empossados na Diretoria Executiva da Jusprev 

Francisco Borges foi reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente e Alexandre Miguel tomou posse no Conselho Deliberativo

Foi realizada em Curitiba, no Paraná, a cerimônia de posse dos novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva da Jusprev, previdência associativa do Ministério Público e da Justiça brasileira, para o quadriênio 2023/2027. O evento também teve a escolha dos presidentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Entre os empossados, dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia; Francisco Borges foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente e Alexandre Miguel tomou posse no conselho deliberativo.

Nomeados pelo Conselho Deliberativo, presidido por Luiz Antonio Ferreira de Araújo, os membros da Diretoria Executiva foram reeleitos para os cargos que ocupavam previamente: Desembargador Francisco Borges Ferreira Neto (Diretor-Presidente), Jair Eduardo Santana (Diretor Administrativo-Financeiro) e Márcio Humberto Gheller (Diretor Jurídico e de Benefícios).

Ao ser reconduzido ao cargo, Francisco Borges destacou o compromisso com a instituição. “É com grande satisfação que recebo esta nomeação para presidir a entidade por mais quatro anos. Agradeço o reconhecimento pelo trabalho realizado nesta gestão e reitero o compromisso de levar a entidade adiante, fomentando a sua presença em todas as regiões do país”, disse.

O Conselho Fiscal, previamente presidido por Virgilio Panagiotis Stavridis (que assume a vice-presidência do Conselho Deliberativo), passa a ser presidido por Sérgio Augusto Riani do Carmo, defensor público de Minas Gerais, enquanto Luiz Antonio Ferreira de Araújo deu continuidade à presidência do Conselho Deliberativo.

Novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Foram empossados os eleitos entre titulares e suplentes para o Conselho Deliberativo: Des. Alexandre Miguel (do TJRO, indicado pela AMB), Fabrício Dias Braga (ADPETO), Luiz Antonio Ferreira de Araujo (ABRACRED), Paulo Cezar Mourão Almeida (AMAGIS), Sandro Loureiro Marones (AMPRS), Thiago Brandão de Almeida (AMAPI), Bruno Félix de Almeida (ANAFE), Lineu Bonora Peinado (APAMAGIS), Luz Maria Romanelli de Castro (AMMP), Marcelo Crisanto Souto Maior (ANPT), Rosi de Oliveira Dequech (APAP) e Virgilio Panagiotis Stavridis (AMPERJ).

Também foram empossados os eleitos para o Conselho Fiscal: Helaine da Silva Pimentel Pereira (AESMP), Maurício Machado Queiroz Ribeiro (AMAPI), Sérgio Augusto Riani do Carmo (ADEPMG), Carlos Henrique Torres de Souza (AMMP), Fábio Costa Gonzaga (ASMETO) e Geraldo Luiz Ribeiro (AMAGIS).

