Desenvolvimento do Estado de Rondônia é fortalecido através do trabalho integrado dos servidores públicos

A fim de apresentar aos empresários do Estado as vantagens, benefícios e projeções para o fortalecimento dos produtos turísticos, visando estimular o desenvolvimento do conjunto de atrativos, serviços e equipamentos, ofertados de forma organizada, aconteceu na sexta-feira (27), o “1º Encontro das Agências de Viagens e Turismo”, evento promovido pelo Governo de Rondônia, em parceria com a Associação Brasileira de Viagens – ABAV, e que contou com a participação de 80 representantes do setor, no prédio Rio Jamari do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho.

O encontro realizado por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, tem como propósito promover um alinhamento entre o Poder Executivo, empresas e associações. Para o titular da Superintendência de Turismo, Gilvan Pereira Júnior, “é um momento de adquirir experiências, e oferecer a quem deseja conhecer Rondônia; as variedades turísticas que temos em nosso Estado, a exemplo do turismo receptivo e o de pesca amazônico, com intuito de gerar negócios”, pontuou.

O assessor jurídico da Associação Brasileira de Viagens, Marcelo de Oliveira afirmou que, “todos os participantes que fazem parte do setor de viagens e turismo, saem ganhando com a oportunidade de alavancar práticas de conduta em seu dia a dia, para a segurança dos próprios clientes. Estamos à disposição para ajudar o segmento com dicas, informações, conselhos preventivos, e ainda, capacitar os envolvidos sobre como funciona o agenciamento de viagens aos olhos de direitos e obrigações. No final, todos ganham, pois o profissional capacita seus colaboradores, ofertando aos consumidores e clientes mais qualidade em seus serviços”, disse.

PALESTRAS

Na abertura do 1º Encontro das Agências de Viagens e Turismo, o primeiro tema debatido junto aos participantes foi “Turismo Receptivo”, abordado pelo diretor da Federação do Comércio do Estado de Rondônia – Fecomércio, Cláudio Norio Hikague. Em seguida, foi a vez do assessor jurídico da ABAV, Marcelo de Oliveira compartilhar sobre os principais conceitos jurídicos e temas atuais para proteger sua agência de turismo.

PROGRAMAÇÃO

Ainda como parte do 1º Encontro das Agências de Viagens e Turismo, a programação contou com um City Tour (passeio turístico) pela Capital, almoço, visita ao Memorial Rondon e no final, uma experiência turística com o passeio de barco pelo Rio Madeira.

