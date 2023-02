DESENVOLVIMENTO – Reunião entre Prefeitura e Vinci Airports apresenta projetos de expansão do aeroporto de Porto Velho

Prefeito recebeu honraria por seu trabalho na gestão da capital durante a solenidade

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou da cerimônia de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), que aconteceu na manhã desta quarta-feira (15). A solenidade marcou a abertura do ano legislativo na Casa de Leis, com a presença do presidente do parlamento, Marcelo Cruz (Patriota), do governador Marcos Rocha, representantes do poder judiciário e os 24 deputados estaduais eleitos em 2022.

O chefe do executivo municipal da capital compôs a mesa de autoridades durante a cerimônia e recebeu uma honraria por seus trabalhos das mãos do presidente Marcelo Cruz e da deputada estadual e primeira-dama da capital, Ieda Chaves.

“É nítido o crescimento do Estado e dos municípios, e para que esta tendência continue, é cada vez mais necessário a integração dos poderes, dos executivos estadual e municipal, parlamentos e judiciário. Desejo a todos um mandato extraordinário e que possamos juntos nos dedicar pela dignidade e melhoria de vida do nosso povo”, disse.

Durante sua fala, o prefeito também destacou o aumento do número de participantes mulheres na Assembleia Legislativa, que pela primeira vez tem cinco parlamentares, e pontuou as dificuldades que os municípios estão passando em função da queda na arrecadação devido a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis.

O presidente da Casa de Leis exaltou os trabalhos da gestão municipal da capital durante seu discurso de abertura da 11ª Legislatura. “Sou porto-velhense e vejo a diferença da cidade após a gestão do prefeito Hildon. Reforçamos a confiança na harmonia e na independência dos poderes e instituições. Não pouparemos esforços para a responsabilidade de todos, perante o povo de Rondônia. Não pouparemos esforços para mantermos a sintonia, dentro de suas funções constitucionais”, enfatizou.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO