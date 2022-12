DESENVOLVIMENTO – Sebrae entrega Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Porto Velho

Documento aponta o que é necessário para dar condições para a inovação municipal

Na última sexta-feira (2), o Prefeito Hildon Chaves recebeu o Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Porto Velho, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO), em parceria com a Prefeitura da capital. O documento apresenta informações de como viabilizar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, com o foco na construção coletiva do desenvolvimento do município.

Além do prefeito Hildon Chaves, a cerimônia de entrega do mapeamento, que aconteceu no Sebrae, contou com a presença do diretor técnico do Sebrae-RO, Samuel Almeida, e o presidente da Agência de Desenvolvimento, Marcelo Thomé.

“Este é um projeto fundamental que busca identificar nossos pontos fracos e fortes, e oportunidades de negócios. Trabalhamos diariamente para que Porto Velho seja uma cidade que possa recepcionar novos empreendimentos e oportunidade de emprego e renda aos munícipes. E este documento apresenta o caminho que devemos trilhar para alcançar esse desenvolvimento”, considerou o prefeito.

A partir do mapeamento, os atores locais poderão alinhar as iniciativas institucionais de fortalecimento do ecossistema porto-velhense de inovação, incluindo a Prefeitura, que já desempenha um importante papel de fomento ao ecossistema de inovação através da Agência de Desenvolvimento, sendo que este ecossistema diz respeito a um ambiente propício para que a inovação possa prosperar.

Para realização do documento, o Sebrae contratou uma consultoria para desenvolver este estudo no município de Porto Velho, que seguiu a metodologia usada na criação de mapas de inovação de outros ecossistemas ao redor do Brasil.

Segundo Marcelo Thomé, este acontecimento é um marco para o município por possibilitar aos empreendedores porto-velhenses um direcionamento sobre as oportunidades locais ofertadas pelas instituições para auxiliá-los na estruturação de negócios inovadores na cidade de Porto Velho. No médio e longo prazo, irá ocasionar em um maior potencial de surgimento de negócios de impacto no município e na região.

“Todos percebemos o quanto o Município tem avançado em investimento estrutural, graças a esta gestão que trabalha pensando também no futuro. Este documento foi desenvolvido com esse olhar inovador mesmo. Ele apresenta ideias para gerar um maior crescimento da capital”, falou o diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida.

O Mapeamento do Ecossistema de Inovação de Porto Velho está disponibilizado no endereço: atendimento.sebrae.ro/. Acesse e confira em detalhes, todo o processo e seus resultados.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO