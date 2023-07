DESENVOLVIMENTO Superintendência de Integração Distrital firma parcerias e leva benefícios para comunidades da BR-364 e do baixo Madeira

Ações são realizadas em conjunto com secretarias municipais e órgãos dos governos estadual e federal

Órgão da Prefeitura de Porto Velho, a Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) é responsável pelo planejamento, normatização, controle e coordenação das ações da gestão municipal para atender os distritos da capital rondoniense. O objetivo é levar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a integração entre essas unidades administrativas.

“Seguindo as diretrizes do prefeito Hildon Chaves, nosso intuito é oferecer dignidade e proteção às famílias que estão mais afastadas da área urbana, proporcionando um serviço público de qualidade aos 13 distritos e comunidades adjacentes, incluindo vilas e linhas rurais”, explicou o superintendente Wellen Prestes.

Para executar as ações, a SMD trabalha em parceria com os demais órgãos da administração municipal, além de outros ligados à gestão estadual e até mesmo da União, como é o caso do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e os Correios.

“Destacamos a parceria inédita com o Tribunal de Justiça de Rondônia, com a criação de um posto avançado no distrito de Extrema, na BR-364, sentido Acre. Já a parceria com os Correios tem como foco o transporte de correspondência para os distritos do baixo Madeira e os da Ponta do Abunã”, disse Prestes.

OUTRAS PARCERIAS

Em esforço conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) foi possível realizar o encascalhamento e patrolamento de inúmeras vias nos distritos, promovendo, entre outros benefícios, facilidades no escoamento da produção agrícola. Também organizaram mutirões de recuperação de vias e operações tapa-buracos.

Com relação à iluminação pública, a SMD ofereceu à Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) o apoio necessário para otimizar a execução dos programas de iluminação pública nos distritos e na zona rural (Prodistrito e Proluz).

“Para promover as políticas de inclusão e inserção das famílias em situação de vulnerabilidade aos programas sociais, inserimos os atendimentos do CadÚnico nas sedes administrativas de Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia e Extrema, em parceria com a Semasf (Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família)”, acrescentou Wellen Prestes.

CURSOS

A SMD também busca parcerias com outras instituições do governo estadual, com vistas à implantação de cursos profissionalizantes para capacitação na área rural, pecuária de pequeno e médio porte, corte de cabelo, alimentação e nutrição, artesanato, computação, agricultura e técnico de administração, entre outros.

RECURSOS

Visando otimizar a aplicação dos recursos do contribuinte, foi firmada parceria com a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP), tornando possível a aquisição dos seguintes itens:

Cinco micro tratores cultivadores e quatro cortadores de grama para atender a demanda dos distritos de Porto Velho;

Um caminhão baú e carretas reboque para embarcações, para atender a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec);

Compra de 20 roçadeiras para atender as demandas dos distritos e comunidades do baixo Madeira nos serviços de roçagem para manutenção dos espaços públicos, além de motocicletas.

EM ANDAMENTO

Reforma das Sedes Administrativa dos Distritos de Nova Califórnia, União Bandeirantes, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Demarcação, São Carlos, Nazaré e Calama;

Implantação de uma fábrica de bloquetes para levar mais qualidade de vida à população, de forma mais ágil e com menos custos, além de promover a geração de emprego e renda;

Aquisição de dois tratores de pneus para o baixo Madeira e outro para a Vila Nova de Teotônio.

POÇOS ARTESIANOS

Implantação de sistema de abastecimentos por meio de perfuração de poços tubulares profundos (poços semi artesianos) com dispositivo para bombeamento e reservatório de água; instalação e fornecimento de todos os equipamentos necessários ao funcionamento, como material e mão de obra de engenharia, visando atender as necessidades das comunidades do baixo Madeira.

