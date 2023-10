DESENVOLVIMENTOMinistro das Cidades confirmado no II Encontro Iclei Amazônia e no I Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho

Jader Filho estará no evento na manhã do dia 18

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, confirmou presença no II Encontro Iclei Amazônia e o I Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, que serão realizados entre os dias 17 e 19 de outubro, no auditório do Ifro da Calama. Ele estará presente na manhã do dia 18, durante a discussão do painel Cidades Amazônicas Hoje: Desafios e Oportunidades, Perspectivas Nacionais.

“A presença do ministro é de suma importância e agrega grande valor ao nosso encontro, consolidando a relevância e abrangência do mesmo. Ele se junta a outros importantes palestrantes e debatedores que confirmaram presença no evento que coloca Porto Velho no centro do debate sobre sustentabilidade e desenvolvimento das cidades”, disse Leandro Dill, diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH).

Ele reforçou que “a presença de Jader Filho amplifica a discussão em torno dos temas abordados e reafirma o compromisso da atual gestão pública com o desenvolvimento sustentável, o planejamento urbano e o bem-estar da população”.

MINISTRO

Jader Filho, com 47 anos, é um renomado profissional com uma trajetória diversificada e significativa no cenário nacional. Formado em Administração pela Universidade da Amazônia, especialista em Marketing e pós-graduado em Administração Pública pela renomada FGV, Jader Filho tem um vasto currículo que mistura sua expertise administrativa com sua veia empreendedora. Até 2022, gerenciou o grupo de Comunicação RBA, um dos maiores conglomerados de comunicação do Norte do país.

A política também é um campo onde Jader Filho deixou sua marca. Filiado ao MDB desde 1995, ocupa a presidência estadual do partido no Pará. Sua aptidão e dedicação foram reconhecidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o escolheu para comandar o Ministério das Cidades e liderar um dos programas mais emblemáticos do governo federal, o “Minha Casa Minha Vida”.

