DESENVOLVIMENTOTurismo e artesanatos locais serão apresentados durante 2° Encontro Regional ICLEI Amazônia

Participantes vão conhecer pontos turísticos e produção local de artesanato em Porto Velho

Com o objetivo de mostrar as belezas naturais e o artesanato porto-velhense aos participantes que vierem de fora da cidade para o 2° Encontro Regional ICLEI Amazônia, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Agência de Desenvolvimento (ADPVH), a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) realizará uma edição especial do Giro Empreendedor durante o evento e um passeio de barco pelo rio Madeira.

O Giro Empreendedor é a feira de artesanato promovida pela Semdestur, através de seu Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, para fortalecer pequenos negócios locais, oportunizando a venda em locais turísticos, além da participação ser gratuita. No ICLEI, sete artesãos locais apresentarão biojóias, esculturas, plantas, artesanato indígena e crochê durante os três dias de seminário, que espera receber representantes das 27 capitais do Brasil, de órgãos do Governo Federal, organizações internacionais e mais de dez cidades Pan Amazônicas.

Com a vinda destes visitantes, os especialistas que discutirão o desenvolvimento econômico e sustentável na Amazônia, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdestur, proporcionará um passeio de barco pelo rio Madeira, contando com o apoio da Associação dos Guias de Turismo de Rondônia (Agtur) e da Associação dos Empreendedores de Apoio do Turismo em Embarcações e Flutuantes na Praça Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Para a Secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, o evento é mais uma oportunidade de divulgar a cultura e o turismo de Porto Velho para pessoas do Brasil e do mundo, “sabemos que o turismo de negócios é crescente em Porto Velho, por isso, “O Melhor de PVH” tem circuitos e rotas que facilitam a vida deste visitante, e o Giro Empreendedor está em locais estratégicos, como a Praça das Três Caixas d’Água. O apoio institucional ao evento vai garantir que os participantes do evento desfrutem da melhor experiência em nossa cidade”.

O 2° Encontro Regional ICLEI Amazônia começa nesta terça-feira (17) e vai até quinta-feira (19), com extensa agenda no Instituto Federal de Rondônia, campus Calama.

Texto: Isabella Leite

Foto: Felipe Ribeiro/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO