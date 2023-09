Desfile cívico-militar conta com a participação de 11 escolas estaduais e 4 municipais, nesta quinta-feira

O tradicional desfile cívico-militar alusivo ao Dia da Independência do Brasil ocorre nesta quinta-feira (7), a partir das 8h, com concentração na Avenida Imigrantes e trajeto entre as Avenidas Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) e Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho. Neste ano, mais de mil estudantes de 11 escolas estaduais e quatro municipais participam do evento.

Desde julho, a Secretaria de Estado da Educação – Seduc vem se organizando para o evento com a definição das escolas, ensaios técnicos e toda a logística que envolve o desfile. A titular da Seduc, Ana Pacini ressaltou que, “este ano haverá um diferencial na ordem do evento, os estudantes irão abrir o desfile. Somando-se estudantes da rede municipal e estadual, serão mais mil estudantes de faixa etária entre 14 e 16 anos”.

ESCOLAS

A Coordenadoria Regional de Educação – CRE de Porto Velho informou que estudantes das escolas Carmela Dutra, Ulisses Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, José Otino de Freitas, Daniel Nery, Flora Calheiros, Duque de Caxias, Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia (unidades I, II, VII), e Dom Pedro II estão realizando ensaios técnicos para participar do desfile.

Para o estudante Kauã Warlen, matriculado no Colégio Militar Dom Pedro II – unidade I, a expectativa para participar do desfile é grande. “Será o meu primeiro desfile. É uma preparação intensa. Iremos dar o nosso melhor, priorizando a ordem e com foco no progresso do nosso país, conforme a frase de nossa Bandeira Nacional”, disse.

AMOR À PÁTRIA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ser brasileiro é acreditar na força da Pátria e do povo, buscando sempre fazer o melhor, como cidadão em prol do Estado e país. “O amor à nossa Pátria e o respeito aos símbolos nacionais são dois sentimentos que precisamos valorizar, destacando todo nosso patriotismo”, salientou.

Fonte: Governo RO