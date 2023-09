Desfile da Independência marca compromisso do Governo de Rondônia com progresso do Estado e do país

A independência do Brasil, que completa 201 anos, foi comemorada em Rondônia com o tradicional desfile cívico – militar na avenida Imigrantes, na capital do Estado. A comemoração da pátria livre e soberana atraiu centenas de pessoas interessadas em mostrar o compromisso de contribuir para um país desenvolvido e em conferir de perto o evento, que envolveu a participação de estudantes, militares e entidades civis.

Estudantes de 11 escolas estaduais e quatro municipais foram os primeiros a desfilar. Em seguida, desfilaram as forças militares, como Exército Brasileiro – EB, Marinha do Brasil – MB, Força Aérea Brasileira – FAB, Polícia Federal – PF e Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Militar – PMRO, Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e outros órgãos estaduais e municipais de Segurança. Entidades civis, como instituições religiosas, maçonaria e bombeiros civis, também estiveram presentes no desfile.

Toda a logística para o desfile foi feita pelo Governo de Rondônia, com coordenação da Casa Militar. O governador Marcos Rocha, agradeceu a população pela presença no evento e destacou as ações do governo que fortalecem o crescimento do Estado. As ações indicam o compromisso de uma gestão que fomenta uma melhor qualidade de vida para os rondonienses. ‘‘Homenagear o 7 de Setembro é lembrar dos nossos antepassados que lutaram em busca de um Brasil soberano. E o momento vem ao encontro de muitas conquistas que o Estado de Rondônia já alcançou com políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico em benefício da população. Assim, esta data histórica celebra a independência da nação brasileira e também comemora o desenvolvimento do Estado, que auxilia no crescimento do país”, ressaltou.

TRADIÇÃO

Todo dia 7 de setembro, famílias, amigos e a comunidade em geral da Capital e dos outros municípios, reúnem-se para celebrar esta que é uma das datas mais importantes da História do país. Este ano, as escolas estaduais, militares e municipais abriram com um desfile cívico, voltado especialmente para os jovens que contribuem com a sociedade dando os primeiros passos na Educação.

Participando pela segunda vez do evento, a aluna do 3º ano do ensino médio do Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade I, Maria Beatriz, falou da satisfação em homenagear a Pátria Brasileira. “Este dia foi especial, pois desfilamos pela última vez representando o ‘Terceirão’ da nossa escola, numa data importante para o país, o que me incentiva a seguir futuramente a carreira militar através do serviço de Bombeiro”, destacou.

Da mesma forma, a aluna Tabata, também do Colégio Dom Pedro II, lembrou que esta é a última vez que desfila representando sua instituição de ensino, e demonstra a tendência à vocação na carreira militar. “É emocionante, olharmos toda a trajetória no estudo e percebermos que estamos quase finalizando. Em breve, vou me dedicar mais ao serviço militar, e seguir essa nobre carreira como profissão”, afirmou.

SEMANA DA PÁTRIA

O desfile cívico–militar encerra a programação da Semana da Pátria, organizada pela Casa Militar. As comemorações tiveram início na sexta-feira (1°), com cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional e do Estado, assim como das demais unidades da federação, e ainda o acendimento da pira com a chama do amor à pátria, na área central do Palácio Rio Madeira – PRM, sede do Governo de Rondônia.

Já no domingo (3), houve a 1ª Corrida da Independência, que contou com a participação de 550 inscritos de diversos municípios rondonienses. O evento foi uma combinação de superação, solidariedade, esporte e lazer, e foi resultado da parceria do Governo de Rondônia, com ações da Casa Militar e Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, entre outros apoiadores.

Fonte: Governo RO