Desfiles da Série Prata no Rio mudam de endereço e agora têm camarotes

Os tradicionais desfiles do carnaval da Estrada Intendente Magalhães, no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte da cidade, que recebe as escolas do Grupo de Avaliação e das Séries Prata e Bronze — antigos grupos de acesso C, D e E – ocorrem, a partir deste domingo (19), em novo local: a Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, também na zona norte.

A infraestrutura foi modernizada e reforçada, com lounge (espaço reservado para espera ou descanso), camarotes, frisas, praça de alimentação e capacidade para 5 mil pessoas. As agremiações dispõem agora de uma passarela com 400 metros (m) de extensão e um espaço de 8m de largura para apresentar seu enredo, o que permite aumentar o número de integrantes nas alas, além de carros alegóricos de maior dimensões dimensão.

Endereço histórico da folia carioca, os desfiles na Estrada Intendente Magalhães carregavam um “quê” de carnaval raiz. Na ausência do poderio político e financeiro, muitas agremiações dão um jeito “no amor” para cumprir a missão de fazer bonito na avenida, desde escolas não muito conhecidas dando conta do recado a velhas conhecidas se enrolando na avenida.

Ao todo, 73 agremiações passarão pela Nova Intendente. Desse total, 19 escolas integram o Grupo da Avaliação; 22, a Série Bronze; e 32, a Série Prata.

Os desfiles, que servem de base para a Série Ouro e para o Grupo Especial, serão realizados neste domingo (19),pelas escolas do Grupo de Avaliação; e, na segunda-feira (20) e terça-feira (21), pelas agremiações da Série Bronze. Na próxima semana, na sexta-feira (24) e no sábado (25), desfilam as escolas da Série Prata.

Entre passistas, ritmistas, pessoal de apoio e público em geral, estima-se a participação de cerca de 200 mil pessoas nos desfiles deste ano. Serão cinco dias de muita música e samba no pé, e a entrada é gratuita.

Transmissão

Segundo a Superliga Carnavalesca, a TV Brasil transmite, para todo o país, os desfiles das 32 escolas de samba da Série Prata, que este ano dará, excepcionalmente, três vagas para acesso à Série Ouro.

Os desfiles também serão mostrados pela TV Alerj, que tem sinal restrito ao Rio de Janeiro.

Ordem dos desfiles

Grupo de Avaliação

Neste do domingo, a Coroa Imperial abre os desfiles do Grupo de Avaliação. Em seguida, saem as escolas Império de Brás de Pina; Renascer de Nova Iguaçu; Império de Nova Iguaçu; Majestade do Samba; Guardiões da Capadócia; Flor do Jardim Primavera; União do Vilar Carioca; Mocidade do Porto; Acadêmicos do Anil; Coroado de Jacarepaguá; Camisa 10; Alegria do Vilar; Balanço do Irajá; Unidos de Cosmos; União de Campo Grande; TPM; Acadêmicos do Recreio e Colibri.

Série Bronze

Segunda-Feira, às 18h, entra na pista a Unidos do Cabuçu, seguida por Guerreiros Tricolores; Imperadores Rubro-Negros; Tubarão de Mesquita; Unidos de Manguinhos; Feitiço Carioca; Mocidade Unida da Cidade de Deus; Unidos da Vila Kennedy; Unidos da Barra Da Tijuca; Gato de Bonsucesso eVicente de Carvalho.

Terça-Feira, às 18h, a primeira a desfilar é a escola Concentra Imperial. Na sequência, apresentam-se Difícil é o Nome; Flamanguaça; Boi da Ilha; Unidos do Cabral; Acadêmicos do Jardim Bangu; Império Ricardense; Unidos da Villa Rica; Império de Petrópolis; Bangay e Chatuba de Mesquita.

Série Prata

Na sexta-feira da semana seguinte, às 20h, a Unidos de Lucas abre os desfiles da Série Prata. Em seguida, entram na avenida União do Parque Acari; Vila Santa Tereza; Raça Rubro Negra; Acadêmicos da Abolição;

Acadêmicos de Jacarepaguá; Acadêmicos do Peixe; Acadêmicos da Rocinha; Unidos do Jacarezinho; Caprichosos de Pilares; União de Maricá; Leão de Nova Iguaçu; Independente da Praça da Bandeira; Rosa de Ouro; Acadêmicos de Santa Cruz e Engenho da Rainha.

Sábado, no mesmo horário, saem as escolas Flor da Mina do Andaraí;

Botafogo Samba Clube; União do Parque Curicica; Renascer de Jacarepaguá; Sereno de Campo Grande; Arame de Ricardo; Mocidade Unida do Santa Marta; Império da Uva; Acadêmicos do Dendê; União Cruzmaltina; Acadêmicos da Diversidade; Acadêmicos do Cubango; Alegria da Zona Sul; Independentes de Olaria; Arrastão de Cascadura e Unidos de São Cristovão.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara