Deslizamento de terra deixa ao menos 27 mortos nas Filipinas

Twitter/@firehorse249791 – 03.02.2024 Mais de 80 pessoas seguem desaparecidas

Um deslizamento de terra em uma vila de mineração em Masara, na ilha de Mindanao, nas Filipinas, deixou ao menos 27 mortos, na última terça-feira (6). O número foi atualizado nesta sexta-feira (9), pelo governo municipal de Maco. Segundo os novos dados, cerca de 89 pessoas seguem desaparecidas e 32 estão feridas.

O deslizamento foi causado devido às chuvas recentes no país, que destruiu inúmeras casa e soterrou três carros e um caminhão que era utilizado para transporte de mineradores de ouro. As equipes de resgate estão vasculhando os escombros, utilizando de pás e com as mãos, na esperança de encontrar sobreviventes.

Dentre os resgatados está uma menina, que não teve sua idade divulgada, que ficou soterrada nos escombros durante quase 60 horas. Os agentes que buscam pelos sobreviventes categorizaram como uma “milagre”.

À agência de notícias AFP, o chefe local da agência de gestão de desastres, Edward Macapili, afirmou que o salvamento da garotinha dava “esperança aos socorristas”.

O arquipélago do Sudeste Asiático vem sofrendo com constantes deslizamentos de terra. Muito se deve pelo terreno montanhoso, que se soma às chuvas frequentes e ao desflorestamento generalizado que a mineração, agricultura e exploração madeireira ilegal causa na região.

Fonte: Internacional