Deslizamento no PR: ao menos 30 estão desaparecidos, estimam bombeiros

CBMSC/divulgação Deslizamento na BR-376, no Paraná

As autoridades estimaram que ao menos 30 pessoas estão desaparecidas após o deslizamento na BR-376, Guaratuba, no litoral do Paraná, nessa segunda-feira (28) . Desde o dia do acidente , duas pessoas foram encontradas mortas .

Nesta quarta (30), o Corpo de Bombeiros informou que pelo menos 16 carros foram arrastados pela lama com o episódio. O número exato de vítimas , porém, ainda é incerto, já que há dificuldade para saber quantas pessoas estavam dentro de cada um dos veículos que estavam no local.

“A gente não tem como precisar o número exato de vítimas porque o veículo vai de uma pessoa a cinco pessoas. Por isso estamos trabalhando com a hipótese de termos de 30 a 50 [vítimas]. Então, essa é a maior dificuldade: saber quantas pessoas estavam no interior do veículo”, afirmou o comandante coronel Vasco.

Desde o dia do deslizamento , as equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e da Arteris, concessionária da via, atuam nas buscas por vítimas no local.

Nessa terça (29), o Corpo de Bombeiros disse ter identificado outros dez pontos de pequenos deslizamentos, que podem gerar uma situação de risco.

Na segunda, dois deslizamentos foram registrados no mesmo lugar. O primeiro foi às 15h30, quando um talude cedeu no trecho da serra e uma das pistas foi interditada. O trânsito, desde então, flui em uma única pista.

O segundo foi às 19h30, quando veículos que passavam pelo local foram atingidos e os dois sentidos da rodovia foram interditados.

Vítimas

A primeira vítima foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 10h dessa terça (29). A segunda, foi noticiada pelo Corpo de Bombeiros na tarde de ontem .

O resgate e a busca por desaparecidos foram iniciados ainda na segunda-feira, mas a operação precisou ser interrompida devido à instabilidade do tempo. A ação foi retomada na manhã dessa terça.

Os deslizamentos foram registrados no km 669 da BR-376, no trecho de serra . O local é conhecido como ‘Curva da Santa’, onde já aconteceram vários outros acidentes.

A rodovia faz a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina e está interditada.

Os outros trechos bloqueados são: da praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), no km 635 da BR-376; a unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (PR), no km 662 da BR-376; e a praça de pedágio de Garuva (SC), no km 1,3 da BR-101.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional