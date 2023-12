Desmatamento em queda, Educação Ambiental, Projeto Recuperar e outras ações que fortaleceram a gestão ambiental em 2023

O Governo de Rondônia conquistou um marco significativo na luta contra o desmatamento na Região Amazônica, quando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), registrou de janeiro até setembro de 2023, uma queda no desflorestamento. Diversas ações realizadas ao longo do ano, são reflexos das ações do Governo com a preservação ambiental. Ações estas que vão desde a entregas de veículos e equipamentos, operações contra ilícitos, ações de educação ambiental, manutenção dos escritórios regionais, ferramenta GeoPortal, presença na COP 28 e outras ações que visam fortalecer a gestão ambiental.

Para o governador Marcos Rocha, os investimentos e ações de conscientização representam um marco histórico no processo com a preservação do meio ambiente. “Neste ano, testemunhamos uma importante transformação para o meio ambiente, onde a união de esforços, a conscientização coletiva e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis estão pavimentando o caminho para um mundo onde a preservação ambiental é prioridade máxima. Estamos diante de avanços significativos que demonstram um compromisso com a saúde do nosso planeta”, salientou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos destacou que está sendo trilhado um caminho, onde a preservação ambiental é a base para um futuro ambientalmente correto. “Os avanços ambientais em 2023 são marcados por indicadores promissores que apresentam menos poluição, proteção ampliada da natureza e ênfase na educação ambiental. Esses marcos refletem um compromisso crescente com a preservação do meio ambiente, mostrando que estamos no caminho certo para um futuro mais sustentável”, destacou.

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Visando fortalecer as ações de fiscalização e prevenção contra desmatamentos e incêndios florestais, além da proteção dos recursos hídricos de Rondônia, foram entregues 18 caminhonetes, 24 embarcações, um caminhão tipo baú, uma pá carregadeira, 37 notebooks e 25 GPS (Sistema Operacional de Navegação), além da aquisição de motocicletas para trilha, carretinhas para transporte e conjuntos de amarração. Para atender as ações de educação ambiental, foi entregue um veículo Van Furgão, com o intuito de divulgação e promoção de eventos, já a assessoria de comunicação recebeu equipamentos de filmagem, produção, criação e edição.

OPERAÇÕES CONTRA ILÍCITOS

Durante o ano de 2023 foram realizadas um total de 309 (trezentos e nove) operações em todo o estado de Rondônia. As operações são realizadas em todo o território estadual, sendo que durante o ano de 2023 foram realizados o atendimento a 692 (seiscentos e noventa e dois) processos oriundos de denúncias ambientais e demandas de irregularidades em processos de licenciamento ambiental. No total foram realizadas 2057 (dois mil e cinquenta e sete) autuações contra ilícitos ambientais, sendo aplicado o valor de 443.916.477,26 (quatrocentos e quarenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) em multas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de conscientizar a população com ações que buscam proteger e preservar o Meio Ambiente, ações de educação ambiental foram realizadas em todo Estado, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), através de projetos e parcerias com universidades públicas e particulares, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Batalhão da Polícia Ambiental (BPA), entre outras entidades, que colaboraram em conjunto para a disseminação de informações e conscientização da população quanto aos cuidados e problemas ambientais enfrentados no Estado.

Durante o ano de 2023, diversas iniciativas foram concretizadas, incluindo:

Palestras,

Capacitações,

Blitz de conscientização ambiental, com doação de mudas e distribuição de materiais educativos,

Realização e implementação de projetos como Sedam Itinerante, Vem pro parque, Acampamento Verde, entre outros.

PROJETO RECUPERAR

Outra ação realizada em 2023, foi a implantação do Projeto Recuperar, um programa do Estado proposto pela Sedam, através de suas Coordenadorias Floresta Plantada (CFP) e Coordenadoria de Recursos Hídricos (Coreh), que visa restaurar o ordenamento ambiental, que regula a rede hidrográfica de Rondônia e promover estratégias baseadas em Ações Climáticas de acordos com critérios técnicos. Por meio do projeto, espera-se promover a recuperação ambiental e proteção das nascentes e cursos hídricos nas áreas rurais e urbanas degradadas por atividades humanas diversas, dar segurança ambiental a essas áreas de preservação permanentes, garantir a restauração e manutenção do fluxo hídrico e a qualidade da água.

PLATAFORMA GEOPORTAL

Desenvolvida pela Sedam, através da Coordenadoria de Geociências (Cogeo), a ferramenta GeoPortal representa um marco significativo, no que diz respeito ao acesso e compreensão das questões ambientais no Estado, já que a plataforma permite a visualização, análise e compartilhamento de informações e dados geoespaciais em tempo real, que impactam diretamente no planejamento de operações de fiscalização, monitoramento, proteção e conservação. O Geoportal é uma porta de entrada para mapas, imagens de satélite, fotos aéreas e camadas de dados, bem como de outras informações relacionadas à geolocalização.

PRESENÇA NA COP 28

Com vistas à diversidade de assuntos abordados, na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP 28, que vão desde a adaptação às mudanças climáticas até as implicações socioeconômicas das políticas ambientais, o Governo de Rondônia apresentou diversos projetos durante a participação nos painéis do evento.

Dentre os assuntos abordados pela Sedam, na participação da COP 28:

“Manutenção de estoques florestais como estratégia para a redução do aquecimento global”;

“Planos estaduais e Cooperação Regional para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada da Amazônia Legal. Representantes dos Estados da Amazônia Brasileira”;

“Transparência e Sustentabilidade nas Cadeias Produtivas na Amazônia”;

“A implementação de políticas públicas e governos subnacionais: a experiência do Projeto ASL Brasil ”;

Fortalecimento de Políticas Públicas, Planos e Ações voltadas à regularização ambiental e aplicação de tecnologias para monitoramento, controle do desmatamento e queimadas e a apresentação do GeoPortal, em Dubai – nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Fonte: Governo RO