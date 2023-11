Destaque da MPB o cantor Caramico lança clipe da música “Uma Trégua”

Uma jornada de começo, meio e fim. Assim aconteceu a trajetória de “Diz Em Canto”, o segundo EP da carreira do cantor e compositor Caramico. Para encerrar mais um trabalho de forma marcante, ele lança, nesta quarta-feira (22), “Uma Trégua”, terceira e última faixa do projeto. “É a faixa que encerra o EP e um ciclo de composições e, de fato, clama por uma trégua. São composições que vem desde o meu primeiro EP e caminham para um lugar de solitude. O eu-lírico, permeado por desejos intensos, expõe-se em busca de um cessar de hostilidades emocionais”, explica o artista.

De forma inédita, os singles “A Inspiração” e “Dia Adia”, que também integram o EP, preparam o ouvinte para o capítulo final dessa história. “A busca por compreensão tece um fio de emoções que ressoam nos corações dos ouvintes, criando uma conexão visceral com a busca universal por uma trégua nos dilemas da alma”, reflete Caramico.

Para complementar a canção, o artista produziu um clipe inovador com ajuda de inteligência artificial. “Busquei ressaltar questões transcendentais e trazer um ar do psicodelismo, que vai ao encontro do que música propõe, uma coisa mais épica, além, claro, de ser contemporâneo pelo uso da IA”, diz. Entre suas inspirações, estão referências de artistas como Van Gogh e obras cinematográficas como “O Senhor dos Anéis”. “Encontramos nessa ferramenta uma forma de dar vazão às ideias que estávamos tendo. Ela não vem para substituir o artista, mas sim para complementar seu trabalho. Está cheio de referências e pequenas surpresas para o público“, completa ele, que contou ainda com a ajuda de seu pai, Roberto Lopes, na idealização do projeto.

Somando um vasto repertório autoral, ele reconhece a importância deste lançamento em sua carreira. “O diferencial desse projeto é o fato dele ser um trabalho que encerra um ciclo neste primeiro ano de carreira. Eu estava vivendo um período de reflexão e transformação, tanto como pessoa, quanto como artista. ‘Diz Em Canto’ traz uma profundidade ainda maior do que o meu primeiro EP, trazendo uma linguagem lúdica, que resgata meu surgimento e dá possibilidade ao meu futuro, a quem serei”, conta.

De forma reflexiva, a finalização do EP representa muito na evolução do artista Caramico. “Esse ‘desencanto’ foi o que me despertou para viver a música”, explica o músico.