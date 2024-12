Destaques das ações do governo de RO de 16 a 20 de dezembro

Mais dois municípios de Rondônia recebem programa estadual de distribuição de refeições saudáveis; novos veículos são entregues para ampliar as atividades operacionais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO); o Centro Urológico do Hospital de Base é contemplado com investimentos em melhoria e padrões tecnológicos; governo de Rondônia solta mais de 177 mil filhotes de tartarugas em Pimenteiras; TransRondônia ganha mais 84 quilômetros de nova pavimentação. Essas e outras ações são destaques desta semana.

PRATO FÁCIL

O programa estadual Prato Fácil se expandiu para os municípios de Rolim de Moura e Jaru, onde populações vulneráveis poderão almoçar de segunda a sábado, entre 11h e 15h. Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e Desenvolvimento (Seas), a iniciativa é uma das mais importantes políticas públicas socioassistenciais, considerando que uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a desnutrição em todas as suas formas.

Matéria na íntegra

NOVOS VEÍCULOS

O governo de Rondônia entregou 35 caminhonetes às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PA) de diversos municípios do estado. Com recursos do Departamento Estadual de Trânsito, o investimento de mais de R$ 8,1 milhões teve o objetivo de dotar o órgão com foco na melhoria das condições de trabalho dos servidores, promovendo qualidade e eficiência nas atividades operacionais de segurança viária, apresentando resultados positivos nos serviços oferecidos à sociedade.

Matéria na íntegra

SAÚDE PÚBLICA

Para proporcionar melhores condições de atendimento à população na superação das doenças renais e de próstata, o governo de Rondônia entregou a obra de revitalização da Clínica Urológica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), localizada em Porto Velho. Equipada com a mais alta tecnologia, padrão ouro, o investimento na unidade garante fortalecer a saúde pública do estado.

Matéria na íntegra

CESTAS BÁSICAS

Diversas comunidades ribeirinhas e indígenas afetadas pela seca receberam cestas básicas, água mineral, kits de limpeza, assistência médica e outros itens essenciais do governo de Rondônia, nesta semana. Com a volta das chuvas, a operação seguirá por via terrestre e fluvial, atendendo regiões isoladas. Desde o início das ações, mais de 45 toneladas de recursos foram transportadas para garantir a saúde e o bem-estar da população.

Matéria na íntegra

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A parceria entre o governo de Rondônia e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem promovido importantes avanços na regularização fundiária, beneficiando centenas de famílias no estado. No sábado (14), em Machadinho d’Oeste, cerca de 500 famílias de produtores rurais receberam documentos que garantem segurança jurídica e acesso a recursos.

Matéria na íntegra

AÇÕES DE COMBATE

Ações de combate à exploração ilegal de madeira e proteção aos recursos naturais foram desenvolvidas esta semana pelo governo de Rondônia, com foco em Unidades de Conservação (UCs) com atuação na Reserva Extrativista Estadual do Roxinho, em Machadinho d’Oeste. A ação foi liderada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e apoiada por outros órgãos.

Matéria na íntegra

SOLTURA DE TARTARUGAS

O governo de Rondônia realizou a soltura de cerca de 177.400 mil filhotes de tartarugas Podocnemis expansa no Parque Estadual Corumbiara, em Pimenteiras, como parte do projeto Quelônios da Amazônia, visando a preservação da espécie e a manutenção dos estoques naturais. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) envolve educação ambiental, capacitação de moradores locais e monitoramento de áreas de desova.

Matéria na íntegra

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Em 2024, foram implementadas diversas medidas pelo governo de Rondônia em vigilância em saúde para mitigar os impactos da crise hídrica, incluindo a distribuição de hipoclorito de sódio para purificar a água e campanhas educativas sobre os riscos para a saúde relacionados à estiagem e incêndios florestais. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), com participação no Comitê de Crise Hídrica, monitorou a qualidade do ar, garantiu água segura e promoveu oficinas regionais para capacitar profissionais sobre os efeitos da poluição atmosférica na saúde.

Matéria na íntegra

TRANSRONDÔNIA

A Rodovia-370 ou TransRondônia, conhecida no Cone Sul do estado como Rodovia do Boi, apresentou modificações ao longo da semana. Atualmente, o governo de Rondônia executa 84 quilômetros de nova pavimentação, destes, 80 foram concluídos com asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), restando apenas 4 quilômetros para conclusão; um avanço na infraestrutura do estado.

Matéria na íntegra

PROTEÇÃO

Após 31 dias de formação, a III edição do Curso de Segurança de Autoridades (Segaut), promoveu 25 novos profissionais, entre oficiais e praças, do estados de Rondônia, Pará e Tocantins. O curso teve como objetivo formar agentes de proteção às autoridades, com o enfoque em conhecimentos técnicos e táticos para garantir a integridade física e moral, promovendo integração e um ambiente de cooperação e aprendizado.

Matéria na íntegra

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO