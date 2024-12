Destaques das ações do governo de RO de 23 a 27 de dezembro

O governo de Rondônia apresentou, ao longo da semana, avanços em diversas áreas, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Entre os destaques, estão investimentos em assistência social, infraestrutura, saúde, segurança pública, além de ações estratégicas voltadas à capacitação profissional e eficiência administrativa. As iniciativas refletem o empenho da gestão estadual em atender às demandas regionais e consolidar Rondônia como um estado referência em inovação e governança.

MEU SONHO

O lançamento do Programa Meu Sonho, na quinta-feira (26), é uma iniciativa do governo de Rondônia que concederá auxílio financeiro de até R$ 30 mil para famílias adquirirem a casa própria. O lançamento aconteceu durante entrevista coletiva no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), será realizada por meio de um sistema digital de inscrições e análise financeira, em parceria com uma instituição financeira federal. Com um investimento total de R$ 147 milhões até 2027, o Programa busca reduzir o déficit habitacional em Rondônia e proporcionar dignidade às famílias com renda mensal de até R$ 8 mil.

FORMATURA E PROMOÇÕES

O governo do estado realizou as formaturas de promoções da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e do Curso de Formação de Sargentos (CFS) 2024 , na quinta-feira (26). O evento aconteceu em uma instituição religiosa localizada no Bairro Cuniã, em Porto Velho, e marcou um momento especial de valorização dos profissionais da segurança pública, destacando o compromisso com a capacitação e o reconhecimento da carreira militar.

MELHOR HOSPITAL

Com o objetivo de fortalecer a saúde no Vale do Jamari, o governo de Rondônia investiu em infraestrutura e em novos serviços no Hospital Regional de Buritis (HRB), que atende, além da cidade de Buritis, localidades como os distritos de Porto Velho e as cidades de Nova Mamoré, Monte Negro e Campo Novo. A unidade hospitalar recebeu reconhecimento da população, e foi premiada por uma associação comercial e industrial do município como a melhor unidade médica da região, no dia 19 de dezembro.

EFICIÊNCIA PÚBLICA

O governo de Rondônia celebrou importantes conquistas em 2024, consolidando-se como referência nacional em desenvolvimento econômico e gestão pública. Informações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), com base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), confirmam marcos históricos, como a menor taxa de desemprego já registrada, redução significativa das desigualdades de renda e destaque para a eficiência administrativa.

CENTRO INTEGRADO

O Centro Integrado de Operações II (Ciop-II), localizado nas instalações do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Ji-Paraná, foi entregue, oficialmente, pelo governo de Rondônia, na sexta-feira (20). A iniciativa, da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), tem como objetivo centralizar os atendimentos de emergência e urgência realizados pelos números 190 e 193, otimizando os serviços de segurança pública em diversos municípios da região Central e Cone Sul do estado.

COMITÊ DE EQUIDADE

O lançamento do primeiro Comitê de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu na sexta-feira (20), no auditório do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro). A criação foi oficializada pela Portaria Nº 5.318, de 9 de agosto de 2024, com o objetivo de promover e monitorar políticas e ações que assegurem a equidade de gênero, raça e etnia, além de valorizar as trabalhadoras no âmbito do SUS.

RESIDÊNCIA MÉDICA

O governo de Rondônia publicou, na segunda-feira (23), o Edital nº 1/2024 – Iespro/Sesau, para o Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência, com o objetivo de apoiar a formação de médicos especialistas em emergências, aprimorando a qualidade dos atendimentos em saúde no estado. O Programa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Instituto de Educação e Saúde Pública de Rondônia (Iespro) e a Universidade Federal de Rondônia (Unir).

UNIDADES DE SEGURANÇA

Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos policiais e a qualidade dos atendimentos à população, o governo de Rondônia entregou, entre os dias 11 e 20 de dezembro, importantes obras de manutenção predial em diversas unidades de segurança pública do estado. As intervenções, que totalizaram um investimento de R$ 1.932.210,43 milhão, incluíram a revitalização de seis unidades: Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ji-Paraná, e Grupamentos da Policia Militar de Novo Riachuelo, Estrela de Rondônia, Castanheiras, Teixeirópolis e Theobroma.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

O governo de Rondônia intensificou as fiscalizações no transporte de passageiros nos terminais rodoviários do estado. As ações são intensificadas devido ao aumento significativo no fluxo de passageiros durante o período do Natal e Ano Novo, com o objetivo de garantir segurança e acessibilidade dos passageiros, além de certificar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de transporte.

CENTRO DE REABILITAÇÃO

Com o objetivo de oferecer atendimento especializado, o Centro de Reabilitação de Rondônia (CERO), unidade de referência em reabilitação infantil e adulta, realizou, entre os meses de janeiro e novembro de 2024, cerca de 9.151 atendimentos em diversas especialidades. O Centro de Reabilitação está localizado na Avenida Barão do Amazonas, nº 9.960, no Bairro Mariana, em Porto Velho.

Fonte: Governo RO