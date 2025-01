Destaques das ações do governo de RO de 6 a 10 de janeiro de 2025

O governo de Rondônia intensificou diversas ações como a prevenção e vacinação da covid-19; a disponibilidade de mais de 2,3 mil vagas de emprego com carteira assinada por meio da plataforma Geração Emprego; além do lançamento do programa Meu Sonho, que visa facilitar o acesso à casa própria para famílias com renda de até R$ 8 mil; e sancionar a lei que cria o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural. Essas e outras ações estão entre os destaques desta semana.

PREVENÇÃO

O governo de Rondônia intensificou as ações de prevenção e vacinação da covid-19 devido ao aumento de casos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) está reforçando a distribuição de vacinas e testes para os municípios, especialmente no primeiro trimestre, quando há maior incidência de doenças virais.

OPORTUNIDADE

Em 2025, o governo de Rondônia oferece mais de 2,3 mil vagas de emprego com carteira assinada por meio da plataforma Geração Emprego. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), facilita o acesso ao mercado de trabalho e oferece cursos de qualificação gratuitos. Com o apoio de mais de 5,4 mil empresas, a plataforma amplia as oportunidades de crescimento profissional.

INCLUSÃO SOCIAL

Foi lançado pelo governo de Rondônia, no final de 2024, o programa Meu Sonho, que visa facilitar o acesso à casa própria para famílias com renda de até R$ 8 mil. Ao contrário de outros programas habitacionais, não é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Com investimento de R$ 147 milhões, o programa disponibilizará, inicialmente, 5 mil unidades habitacionais em 10 municípios do estado.

AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO

A estudante da Rede Estadual de Ensino de Rondônia, Karyn Cecília de Oliveira Piazza, de Rolim de Moura, foi selecionada para o programa Jovens Embaixadores (JE), um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos, destinado a estudantes da rede pública do Brasil. O programa seleciona jovens que se destacam por sua atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento de inglês, perfil de liderança e espírito empreendedor.

OPORTUNIDADE INCLUSIVA

Foi sancionada pelo governo de Rondônia, a Lei nº 5.952, que institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural, que beneficia jovens entre 16 e 29 anos de famílias de baixa renda no meio rural. O programa oferece capacitação, acesso ao crédito e apoio ao desenvolvimento de projetos produtivos. A iniciativa visa promover a educação empreendedora, sustentabilidade e inovação, transformando jovens em agentes de desenvolvimento, em comunidades rurais.

MOBILIZAÇÃO

A Fhemeron convoca, com urgência, doadores de sangue para ajudarem a recompor os estoques dos hemocentros de Rondônia, que estão abaixo da média. A entidade destaca que, com muitos doadores em férias ou viajando, está trabalhando para enfrentar o desabastecimento na hemorrede estadual.

MAIS DIGITAL

O objetivo do governo de Rondônia ao disponibilizar o WhatsApp do Procon-RO, é oferecer um atendimento rápido e eficiente aos consumidores, resolvendo problemas com compras, serviços e reclamações. O canal de comunicação, disponível de segunda a sexta-feira, permite esclarecer dúvidas, formalizar reclamações e fornecer orientações personalizadas, e com isso, garantir mais comodidade, transparência e acessibilidade ao público, promovendo a defesa dos direitos do consumidor de forma ágil e sem burocracia.

PÃO NOSSO

Foi prorrogado até 28 de janeiro, o edital para o programa estadual Pão Nosso, que objetiva credenciar padarias para fornecer café da manhã a famílias vulneráveis, em Porto Velho. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e atende às necessidades nutricionais das famílias. Os interessados podem se credenciar através do edital disponível no portal da Supel.

ALERTA

Durante o inverno amazônico, a incidência de acidentes com animais peçonhentos tende a aumentar em Rondônia, devido ao comportamento dos animais em busca de abrigos. O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) orienta a população sobre medidas de prevenção, como evitar terrenos com entulhos e estar atento aos sinais da presença desses animais. A conscientização é fundamental para reduzir os riscos de acidentes graves. O CBMRO realiza, também, ações educativas e está disponível para informações e resgates.

FORNECIMENTO DE ENERGIA

O governo de Rondônia sancionou a Lei nº 5.953, que altera as regras sobre o corte de energia elétrica no estado, garantindo direitos aos consumidores. A nova legislação exige notificação prévia antes de qualquer interrupção no fornecimento e proíbe o corte após 90 dias de débito, salvo em casos excepcionais. O objetivo é melhorar a qualidade do serviço e proteger os consumidores contra interrupções indevidas.

