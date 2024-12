Destaques das ações do governo de RO de 9 a 13 de dezembro

O governo de Rondônia realizou nesta semana, o início das celebrações do Natal de Luz, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, que encantaram famílias com apresentações culturais e decoração especial; a conquista de reconhecimento nacional com o 2º lugar no Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública; e entrega do Instituto de Educação em Saúde Pública, que promete aprimorar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, foram realizadas iniciativas que fortalecem a agricultura familiar, melhorias em infraestrutura aeroportuária, investimentos no esporte, avanços no combate ao analfabetismo no sistema prisional e a injeção de mais de R$ 400 milhões na economia local com o pagamento de salários e do 13º.

NATAL DE LUZ

A sede do governo de Rondônia, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, recebeu decoração especial para ser palco do tradicional Natal de Luz. A abertura do período de visitas ao ambiente e celebração natalina ocorreu na terça-feira (10), e reuniu diversas famílias; o governador de Rondônia, Marcos Rocha; e secretários estaduais. A abertura contou com apresentações musicais, como a orquestra Vila Lobos e ballet; ato religioso de reflexão natalina; e a chegada do Papai Noel.

Matéria na íntegra

PROJETO INOVADOR

O governo de Rondônia conquistou o 2º lugar na edição 2024 do Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública, promovido pelo Consórcio Brasil Central (BrC). O reconhecimento aconteceu através do projeto “Cooperação UNODC-Rondônia – Impacto na Cadeia de Custódia e Justiça”, desenvolvido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec). O prêmio destaca a inovação e eficiência do projeto, que reduz prisões desnecessárias e contribue para o desafogamento do sistema prisional.

Matéria na íntegra

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A população atendida nos hospitais públicos de Rondônia e os profissionais da saúde têm o que comemorar com a entrega do Instituto de Educação em Saúde Pública (Iespro), realizada pelo governo do estado, na segunda-feira (9), em Porto Velho. A instituição tem a missão de aperfeiçoar os servidores municipais e estaduais para prestarem melhores serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e salvar vidas.

Matéria na íntegra

AGRICULTURA FAMILIAR

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar em municípios do Cone Sul do estado, o governo de Rondônia realizou a entrega de 275 toneladas de calcário ensacado para agricultores locais, na sexta-feira (7), através do programa Mais Calcário, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

Matéria na íntegra

CAMPEONATO ESPORTIVO

Dezoito atletas rondonienses, incluindo seis paralímpicos, participam do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa com o incentivo do governo de Rondônia, por meio do programa Pró-Atleta, que custeia as passagens aéreas. O evento, que reúne mais de 2 mil atletas olímpicos e paralímpicos de todo o país, ocorre de 6 a 15 de dezembro, no Parque de Exposições Valmor Lunardi, em Chapecó, Santa Catarina.

Matéria na íntegra

AEROPORTO DE JI-PARANÁ

O governo de Rondônia está promovendo a sinalização da pista de pouso e decolagem do aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná. De iniciativa do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), a obra visa reforçar a segurança das operações aéreas, adequando o terminal aos padrões exigidos para o tráfego de aeronaves. A revitalização vai acontecer nos aeroportos sob a responsabilidade do governo. Recentemente o aeroporto de Vilhena Brigadeiro Camarão recebeu, também, melhorias, por meio do DER-RO.

Matéria na íntegra

IMPULSO NA ECONOMIA

Na quinta-feira (12), o governo de Rondônia realizou o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores do Executivo estadual, e está previsto em calendário, para o dia 20, o salário de dezembro. Um montante de aproximadamente R$ 400 milhões líquidos, destinado às contas dos servidores após deduções obrigatórias, sendo R$ 123.238.605,45 milhões de pagamento da segunda parcela do 13º, e R$ 360.745.861,15 milhões referente ao pagamento do salário de dezembro. A ação deve impulsionar a economia do estado, beneficiando o comércio e serviços, durante as festividades de final de ano.

Matéria na íntegra

REDUÇÃO DO ANALFABETISMO

O governo de Rondônia alcançou um marco relevante no combate ao analfabetismo dentro do sistema prisional. Em 2024, o estado ocupa a 6ª posição no ranking nacional de redução do analfabetismo entre pessoas privadas de liberdade, um feito que reflete o compromisso com a educação, inclusão e ressocialização de pessoas em privação de liberdade.

Matéria na íntegra

FORNECIMENTO DE ÁGUA

Um novo sistema de captação de água foi instalado pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Estrada de Santo Antônio, em Porto Velho. Trata-se de uma adutora de 1.400 milímetros que extrai água diretamente da barragem da hidrelétrica, garantindo maior segurança e eficiência no abastecimento da Capital.

Matéria na íntegra

PONTE NO RIO PASSAQUAL

O governo de Rondônia finalizou no dia 5 de dezembro, a construção de uma nova ponte de madeira no Rio Passaqual, localizada na Rodovia-466, sentido distrito de Bom Jesus, pertencente ao município de Jaru. A obra, de iniciativa do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), traz maior segurança e acessibilidade para moradores e produtores desta região, que dependem dessa ligação para o transporte de bens e serviços.

Matéria na íntegra

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO