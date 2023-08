Detran abre vagas de estágio para 25 cidades em Rondônia, há vagas para nível médio e superior

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia torna público aos interessados, sobre abertura de processo seletivo para recrutamento e seleção de alunos regularmente matriculados em instituições de ensino médio ou superior visando realização de estágio não obrigatório, conforme consta no Edital Nº 001/2023. O período de inscrição é de 15 de agosto a 13 de setembro.

Há 16 vagas para estudantes do ensino médio e 168 vagas para estudantes de nível superior, sendo 33 para pessoas com deficiências (PcD), distribuídas nos cursos de de Administração/Gestão Pública; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Civil; Pedagogia; Publicidade e Propaganda/Jornalismo/ Design/ Tecnologia em Marketing; Engenharia da Computação/ Ciências da Computação/ Gestão da Tecnologia da Informação/ Informática/ Sistemas de Informação. O processo seletivo visa a formação de cadastro reserva em 25 municípios rondonienses.

A diretora de Gestão de Pessoas, Glenda Hara, informou que, para se candidatar para o estágio na Autarquia é preciso ter idade mínima de 16 anos, estar cursando a partir do 1º ano do ensino médio, e/ou 1º período para nível superior, e não estar no semestre de conclusão do curso. O cadastro no processo seletivo se dará exclusivamente por meio do site, no qual os candidatos devem inserir o seu currículo no modelo disponibilizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL, preenchendo-o e juntando às documentações do quadro de critérios avaliativos e declaração de matrícula, em arquivo único”, explicou.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes, avalia o estágio como uma importante oportunidade para formação profissional dos estudantes, considerando que o ambiente oportuniza uma prática laboral vigente no mercado de trabalho. “O objetivo do estágio é familiarizar o acadêmico com a realidade profissional, desenvolver suas potencialidades empreendedoras e prepará-los para o atendimento às demandas do mercado de trabalho”, justificou.

BENEFÍCIOS

O estágio terá carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, distribuídas de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h30;

O estagiário de nível superior receberá, mensalmente, bolsa-estágio no valor de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), e o estagiário de nível médio receberá, mensalmente, bolsa-estágio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);

Os estagiários receberão ainda, a título de auxílio-transporte, o valor de R$ 12,00 (doze reais) por dia de estágio;

É assegurado ao estagiário usufruir período de recesso remunerado na forma do art. 13, Lei nº 11.788/2008 e art. 12 do Decreto 27.159/2022.

O estagiário contará com seguro contra acidentes pessoais a ser contratado pelo IEL/RO em seu favor. Mais informações e orientações sobre o processo seletivo poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3216-3408 no e-mail [email protected] .

Fonte: Governo RO