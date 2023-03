Detran capacita profissionais que atuam na Educação de Trânsito

Prevista no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que estabelece a educação para o trânsito como direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia realiza no período de 13 a 30 de março oficinas, Aplicação Prática Pedagógica nos municípios polos de Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes e Porto Velho. Nos dias 13 e 14, 23 servidores de 19 municípios que fazem parte do polo de Cacoal participaram das oficinas.

O diretor geral do Detran, Paulo Higo Ferreira, explica que as oficinas têm o objetivo de apresentar os projetos desenvolvidos pela Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – DTET aos servidores que atuam nas Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, as campanhas e ações Práticas Pedagógicas executadas pela Coordenadoria de Educação de Trânsito – CET da DTET fazem parte dos princípios da Política Nacional de Trânsito e das metas e iniciativas dispostas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans para a década 2021-2030.

O diretor Técnico da DTET, Ruymar Pereira de Lima, destaca que o Pnatrans apresenta ações e atividades específicas para serem desenvolvidas pela Educação de Trânsito, com previsão de entrega de relatórios quadrimestrais e metas para cada biênio, a contar de 2023. “Assim, para que haja o cumprimento dos preceitos legais, é necessário propiciar momentos de prática com os servidores que atuam com Educação de Trânsito, nos quais seja possível a troca de conhecimentos e experiências, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento do trabalho oferecido à sociedade” – disse Ruymar.

A agente de trânsito da Ciretran de Ministro Andreazza, Ângela Pimentel, participa das oficinas realizadas no polo de Cacoal. “É gratificante participar de um encontro onde há trocas de experiência, onde aprendemos na prática como fazer a educação de trânsito em consonância com a legislação vigente” – avaliou.

O Detran Rondônia realiza atividades educacionais relacionadas ao trânsito nos 52 municípios do Estado e tem como meta o envolvimento da sociedade para redução de sinistros no trânsito.

Fonte: Governo RO