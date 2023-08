Detran divulga Anuário com perfil das vítimas de trânsito em Rondônia

Com o intuito de beneficiar pequenos e médios produtores dos 52 municípios do Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, está fazendo o transporte, por intermédio do Programa Mais Produção/Calcário. A estimativa é atender 400 agricultores familiares com mais de 10 mil toneladas de calcário para correção do solo. Os recursos são oriundos do Fundo de Investimentos e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia – ProLeite.

O Programa Mais Produção/Calcário disponibiliza transporte gratuito do fertilizante a produtores rurais cadastrados, que adquiriram o insumo. A Seagri realiza o transporte até a sede da prefeitura de cada município, e prefeitura em parceria com o Governo do Estado se responsabiliza pelo transporte até as propriedades rurais. O transporte está sendo feito para região Madeira Mamoré, que beneficia quatro municípios: Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, que atenderá 92 produtores.

Foram transportados para os municípios: Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Rio Crespo, Monte Negro e Machadinho d’Oeste, da região do Vale do Jamari, 576 toneladas, totalizando 4.608 toneladas de calcário, sendo feitas 104 viagens, que resultaram em 46. 727 mil quilômetros percorridos, e atendeu 145 produtores.

Já na região Central do Estado foram atendidos seis municípios: Tarilândia, que recebeu 208 toneladas, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Vale do Anari; recebeu cada um 576 toneladas do insumo, no total de 3.088 toneladas, chegando a 70 viagens, que resultou em 20.102 quilômetros percorridos, atendendo 140 produtores. Nessas duas regiões percorreram-se 66.829 quilômetros, e o Governo investiu o valor total de R$ 1.401.338,97 (um milhão, quatrocentos e um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos).

O governador Marcos Rocha destacou o compromisso do Governo de Rondônia em investir e apoiar os agricultores, buscando sempre melhorias para fortalecer o setor e garantir o sucesso desse importante segmento da economia. “O programa tem se mostrado uma iniciativa eficiente e fundamental para o avanço da atividade leiteira no Estado, proporcionando melhores condições de trabalho e renda aos produtores. As ações desenvolvidas, como o transporte do calcário, evidenciam o comprometimento e a importância do Governo em impulsionar esse setor estratégico da economia”, ressaltou.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, o Governo tem dado prioridade à agilização do transporte do calcário para as famílias de produtores inscritas no Programa Mais Produção/Calcário. Essa medida faz parte das ações com o intuito de aprimorar a produção leiteira no Estado. “Essa atuação do Governo tem impacto direto no aumento da produtividade e qualidade do leite produzido, além de beneficiar as famílias de produtores que participam do programa. O transporte ágil do calcário contribui para a correção do solo e, consequentemente, ao desenvolvimento saudável das plantações utilizadas na alimentação do gado leiteiro”, finalizou.

Fonte: Governo RO