Detran fará organização do fluxo de veículos e segurança viária durante Expovel 2023

Como parte dos esforços para garantir a segurança e a fluidez do tráfego durante a 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat realizou uma reunião esta semana, para o planejamento de ações de segurança viária juntamente ao Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTran, marcando a primeira de uma série de encontros estratégicos. A reunião aconteceu na sede da Dtfat em Porto Velho, com a participação de representantes do Detran, equipe de Fiscalização e Educação; BPTran; Polícia Militar de Rondônia – PMRO e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – Semtran.

Sob a liderança do diretor de fiscalização do Detran, Brenno Dionízio e do comandante da BPTran, tenente-coronel PM Deivsson Souza Bispo, a reunião buscou discutir abordagens eficazes para lidar com o aumento esperado no fluxo de veículos e pedestres durante a festa. O Projeto de Segurança Viária que será executado durante a Feira Agropecuária tem o objetivo de prevenir sinistros e garantir a mobilidade urbana durante o evento. O encontro foi também uma oportunidade para fortalecer a colaboração entre os diversos órgãos responsáveis pela segurança e fiscalização de trânsito na cidade.

Também presentes à reunião, os representantes da Semtran desempenharam um papel fundamental compartilhando informações sobre as estratégias adotadas pelo município e buscando a integração de esforços para garantir o sucesso da Expovel 2023. “Com uma equipe diversificada e especializada, a reunião estabeleceu um marco inicial na preparação para a Expovel 2023, reforçando o compromisso com a segurança viária e a experiência positiva dos visitantes durante o evento”, avaliou Brenno Dionízio.

Para o diretor-geral do Detran, Léo Moraes, a parceria entre o Detran e demais órgãos de segurança viária demonstra a importância de um esforço conjunto para enfrentar os desafios do trânsito em situações de alta demanda, reforçando o compromisso das entidades em propiciar à população, segurança no que diz respeito à mobilidade urbana.

As operações de fiscalização, como “Lei Seca” e “Quatro Rodas, Uma Vida”, serão realizadas antes e durante a Expovel através de ação em parceria entre Detran, Semtran, PMRO, BPtran e Polícia Rodoviária Federal – PRF. A Autarquia também vai participar de ação educativa no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizando testes de alcoolemia e demonstrações relacionadas à fiscalização de trânsito.

Fonte: Governo RO